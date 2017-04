Pendeš: Nije sporno obraćanje predsjednika Srpske za Dan VRS

SARAJEVO - Nije sporno da se i ove godine na obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske /VRS/ i Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga /OS/ BiH obrati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izjavila je danas u Sarajevu ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Marina Pendeš.

Ona je naglasila da to nikada do sada nije bio problem i da vjeruje da to neće biti problem ni narednih godina kada se bude obilježavao Dan VRS i Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka OS BiH.

Pendeševa je rekla novinarima da je upit koji je iz Ministarstva odbrane BiH otišao u Predsjedništvo BiH nesmotren, ali da to nije urađeno namjerno.

"Upit je otišao u momentu kada iz objektivnih razloga nije bilo ni ministra ni njegovih zamjenika i možda nisu bile dobro shvaćene ranije donesene odluke", rekla je Pendeševa i dodala da je ovaj propust otklonjen.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ranije je saopštio da je Predsjedništvo BiH primilo dopis Ministarstva odbrane BiH u vezi sa proslavom Dana Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka OS BiH i Dana VRS, kojim se traži stav u vezi sa programom proslave i obraćanjem predsjednika Srpske na centralnoj svečanosti.

Vojska Srpske Republike osnovana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine Srpske Republike BiH u Banjaluci.