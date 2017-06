Perić: Ovo nije suđenje meni, ovaj postupak je suđenje instituciji VSTS-a

SARAJEVO - Disciplinski postupak pred prvostepenom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH, okončan je danas protiv sudije Branka Perića, zbog navodnih neprimjerenih istupa u medijima. Postupak je pokrenulo Udruženje žrtava i svjedoka genocida u BiH. Prvostepena odluka je donesena i biće objavljena u roku od 15 dana.

Obzirom da Branko Perić nije opovrgao činjenice iz tužbe, ali je opovrgao pravnu kvalifikaciju tužbe i tužilac Mirza Hadžiomerović i sudija Branko Perić odmah su iznijeli završne riječi u postupku. Disciplinski postupak protiv sudije Perića vodi se zbog optužbe tri udruženja koja su navela da je prekršio kodeks, jer je o predmetima koji su u postupku, a koje je mogao i on voditi govorio u javnosti.

Perić je rekao u odgovoru na optužbu za kršenje kodeksa sudijske etike da je on danas izveden pred prevosudni sud pod optužbom da krši kodeks sudijske etike i da krši ugled pravosuđa.

"Nakon skoro 30 godina provedenih u pravosuđu, institucija koju sam gradio u najtežim danima reforme pravosuđa kao njen predsjednik, potpisuje tužbu protiv mene. Da ironija bude veća, ja sam učestvovao i u pisanju današnjeg kodeksa sudijske etike po kome mi danas sudite. Da su moji tužioci čitali 'Odbranu Sokratovu i smrt' ne bi se nikada na ovakav način poigravali sa sudskom etikom", rekao je danas Perić.

Istakao je da dobro razumije šta mu optužnica inputira te je razumio i sam kontekst i pozadinu i namjere i cilj.

" Politika se do te mjere uvukla u VSTS da su i do mene došli pipci neke političke hobotnice. Ovo nije suđenje meni, ovaj disciplinski postupak je suđenje vama poštovani članovi VSTS-a i instituciji VSTS-a. Pred vama je tužba bez dokaza, to je nezamislivo za bilo koju vlast u demokratskoj državi. Za pravosuđe je to sramota", rekao je Perić.

Pomenuo je da mu se danas sudi i zbog izjave i predmetu "Radončić" koju je izrekao u emisiji Aspekt ATV-a. " Nisam govorio o predmetu, govorio sam o situaciji u pravosuđu, a taj predmet sam naveo kao primjer, jer od samog početka tvrdim da će ovaj predemt imati dalekosežne posljedice," rekao je Perić.

Ružica Jukić, predsjednik Disciplinske komisije, kazala je da je Vijeće donijelo odluku te da će o njoj stranke biti pismeno obaviještene u roku od 15 -20 dana. Na upit novinara je li prvostepena odluka već donesena, Jukić je rekla da jeste, ali da ne može obavijestiti javnost prije nego što obavijesti stranke u postupku.

Udruženje žrtava i svjedoka genocida u BiH je Perića prijavilo zbog njegovih medijskih istupa u "Nezavisnim novinama" u februaru 2015. godine.

Prema prijavi, Perić je "javno pozivao na optuživanje generala Armije BiH u čijoj su zoni odgovornosti počinjeni zločini nad srpskim civilima".

"Perić je direktno, subjektivno, pristrasno i neprofesionalno kršeći osnovne principe pravosudne profesije, pozivao na optuženje generala Armije RBiH, čime diskredituje i omalovažava institucije Tužilaštva i Suda BiH, te sugeriše šta bi Tužilaštvo BiH trebalo da radi", navedeno je u prijavi Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

U kolumni objavljenoj u "Nezavisnim novinama", Perić je napisao da "u Sarajevu nema političke volje da se sudi komandantima Armije RBiH", kao i da su "danas na vlasti politike koje su dovele mudžahedine i koje su im davale političku podršku".

Za zločine koje su počinili pripadnici odreda "El mudžahedin" sudi se bivšem komandantu Trećeg korpusa Armije RBiH Sakibu Mahmuljinu. Protiv njega je krajem decembra 2015. godine podignuta optužnica za zločine koje su počinili pripadnici odreda "El mudžahedin" u Vozući, a on nije spriječio niti kaznio počinioce.