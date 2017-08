Plate u Opštini Ugljevik isplaćivali bez doprinosa

BANJALUKA - Opština Ugljevik dio nabavki realizovala je u 2016. godini iako je procedura izbora dobavljača sprovedena godinama prije toga.

"Realizaciji ugovora se pristupa sa zakašnjenjem i do pet godina. Za značajan broj ovako sprovedenih nabavki nisu bila obezbijeđena budžetska sredstva", navedeno je u izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora koja je opštini Ugljevik dala negativno mišljenje.

Što se tiče javnih nabavki, opština Ugljevik prošle godine pokrenula je 43 postupka, međutim njih 11 je poništeno, a dodjelom ugovora ukupne vrijednosti 2,2 miliona KM okončan je 31 postupak, što je daleko manje nego što je planirano.

"Plan nabavki za 2016. godinu nije pravilno donesen, odnosno nije usklađen sa projekcijom budžeta", naveli su revizori.

Opština Ugljevik finansijske izvještaje nije napravila u zakonom propisanom roku, a prilikom isplate plata za zaposlene nisu istovremeno i plaćani porezi i doprinosi, što je suprotno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima.

Revizori su naveli i to da je opština Ugljevik stvarala obaveze iznad nivoa raspoloživih sredstava, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS, kao ni stvaranje obaveza od 1,4 miliona KM koje nisu izmirene do 29. februara 2017. godine. Opština Ugljevik sredstva za sport i nevladine organizacije dodjeljivala je mimo važećih odluka i pravilnika, a u nekim slučajevima bila su odstupanja i do 150 odsto.

Ukupni prihodi prema izvještaju opštine Ugljevik tokom prošle godine bili su 12,9 miliona KM, a rashodi 13,2 miliona KM.