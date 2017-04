Plavi dizel čeka akcize

SARAJEVO - Federacija BiH malo će prolongirati svoje djelovanje kada je u pitanju uvođenje plavog dizela za poljoprivrednike, jer će ipak čekati sudbinu izmjena Zakona o akcizama na državnom nivou, kazali su danas u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH

Vlada FBiH je na prošloj sjednici razatrala moguće posljedice toga što izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH nije planirano uvođenje plavog dizela na nivou cijele države, te je zadužila ovo resorno ministarstvo da joj za današnju sjednicu dostavi informaciju o mogućnostima njegovog uvođenja.

"Ministar će vjerovatno sutra informisati Vladu FBiH šta je urađeno, ali neće biti zaključaka. Čeka se zakon na državnom nivou. On će se vjerovatno ponovo naći pred parlamentarcima BiH. Postoji mogućnost da se predloži amandman na zakon. I to je malo odgodilo naše djelovanje", rekli su juče u Ministarstvu poljoprivrede FBiH.

Ističu da oni na nivou FBiH razrađuju razne mogućnosti ako ne bude odluke na državnom nivou da poljoprivrednici budu oslobođeni akciza na gorivo.

"Prijedlog jednog poslanika je bio PDV koji bi se plaćao na tih 15 feninga, za koliko se povećavaju akcize, nakon što se raspodijeli ka entitetima, da onda entiteti naprave program raspodjele tih sredstava. Time smo se vodili i to će biti naš prijedlog, da od tih sredstava dio ide na plavi dizel ako ne bude odluke na državnom nivou", pojasnili su u Ministarstvu.

Napomenuli su da iznos koji bi bio potreban da FBiH uvede plavi dizel zavisi od startne osnove, odnosno koje bi kriterije koristili.

"Ako bi to bilo 0,2 hektara, onda bi trebalo više novca, ako bi išlo 0,5 hektara, koliko je kriterij za ostvarivanje prava, onda bi trebalo manje novca", dodaju u Ministarstvu.

Iz Koordinacije udruženja poljoprivrednika u FBiH ističu da se samo odugovlači s uvođenjem plavog dizela u FBiH, te da se prebacuje s jedne na drugu stranu, a selo polako diže ruke od proizvodnje.

Dragan Pavlović, predstavnik ove koordinacije i predsjednik Seljačkog saveza FBiH, sumnja da će poljoprivrednici dobiti plavi dizel ove godine, jer on nije predviđen federalnim budžetom, ali da postoje naznake da će se to desiti iduće, u šta vjeruje jer je izborna godina.

"Mogla je FBiH davno uvesti plavi dizel da je bilo političke volje, isto kao što je to mogla da uradi država da su htjeli. Poljoprivrednicima je to bitno", rekao je Pavlović.

Naglasio je da su budžetska sredstva namijenjena poljoprivredi ionako nedovoljna i da je mraz nedavno napravio štetu od 70 do čak 100 odsto u biljnoj proizvodnji, te da su od Vlade FBiH zatražili proglašenje elementarne nepogode, ali sumnja da će i to učiniti.

"Plavi dizel je uvijek dobrodošao da se pomogne", dodao je Pavlović.