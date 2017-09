Plenković: Pelješki most gradiće se na hrvatskoj teritoriji

LIVNO - Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak u Livnu, gdje je započeo dvodnevnu posjetu BiH, da će Hrvatska graditi Pelješki most na svojoj teritoriji i tako odbacio mogućnost odlaganja realizacije tog projekta na čemu insistiraju bošnjački politički čelnici povezujući to sa pitanjem razgraničenja dvije države na moru i slobodnim izlaskom na otvoreno more.

„Pelješki most gradiće se na hrvatskoj teritoriji i ta je činjenica najvažnija. Sva pitanja u pogledu tehničkih gabarita su godinama usuglašavana na stručnom nivou. Ako bilo šta treba da se pojasni našim prijateljima u BiH, sve nadležne službe, od vlade, MVPEI-a i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture će to učiniti", rekao je Plenković upitan da prokomentariše stav ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića, inače, člana Stranke demokratske akcije.

Plenković je objasnio da je o izgradnji Pelješkog mosta razgovarao telefonom sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem dodajući da će Pelješki most biti od koristi i za Neum.

Mislim da će taj projekt povezivanja juga Hrvatske s ostalim dijelom Hrvatske biti u suštini i izrazito koristan za BiH, posebno oko Neuma jer će kom sezone olakšati veliki pritisak i gužve koje nastaju i zagušuju i tamošnji turizam“, dodao je.

Inače, Plenkovića je u Livnu dočekao predsjedavajući BiH Predsjedništva Dragan Čović, koji je i čelnik HDZ-a BiH.

Čović je rekao je da u dogovoru sa Hrvatskom želi da ojača Hrvate u BiH kroz posebnu demografsku strategiju.

„Mi želimo posebno da naglasimo izradu demografske strategije hrvatskog naroda koja će se raditi u Hrvatskoj pri čemu će Hrvati zauzeti posebno mjesto kao konstitutivni narod u BiH. Sada treba promijeniti proces i jačati ambijent za normalan život tako da mladi ljudi ostaju kako bi revitalizovali ovaj prostor“, rekao je Čović.

Hrvatski premijer nakon Livna će posjetiti Široki Brijeg gdje će obići Franjevački samostan. Predviđena je i posjeta Mostaru, gdje će učestvovati na akademiji povodom 100. godišnjice akcije fra Didaka Buntića koji je 17.000 djece spasio od gladi odvozeći ih za vrijeme i nakon Prvog svjetskog rata iz Hercegovine u Slavoniju.