Političar u žurbi vredniji od ljudskog života

SARAJEVO - Bh. funkcioneri i političari, nakon svega što nam godinama priređuju, žele da pokažu i da su vredniji od ljudskog života.

Ovaj jedinstveni zaključak, naime, proizlazi iz reakcija bh. javnosti i javnih ličnosti na saznanje da u Zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH godinama egzistira član koji propisuje da vozila pod pratnjom imaju prednost nad drugim vozilima, pa tako i vozilima hitne i medicinske pomoći.

Drugim riječima, ukoliko automobil pod pratnjom na cesti susretne vozilo hitne, ne mora ga propustiti.

"Zaista ne znam šta su ti ljudi umislili, da su vredniji od ljudskog života?! To je nemoralno, neetično, to zdrav razum više ne može da shvati. To je samo dokaz da oni zakone donose radi sebe", s ogorčenjem govori Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.

Navodeći da takav član zakona ne postoji bilo gdje u svijetu, on zaključuje da političari sebe stavljaju ispred borbe za ljudski život.

"To je sramno, nemoralno, bersprizorno", poručuje Šehić.

Gotovo identičan stav dijeli i Esad Bajtal, filozof, sociolog i politički analitičar, koji kaže kako nije mogao ni sanjati tu vrstu iracionalnosti.

"Dakle, neko želi sačuvati 10 minuta po cijenu ljudskog života? Oni nam kažu: 'Meni se žuri, a ti crk'o ili preživio!' To je toliko paradoksalno da se ne može reći ništa racionalno. To su oni, eto, to su oni", kaže Bajtal.

Pita se da li bilo gdje u svijetu postoji sličan primjer da vozilo kojem se žuri ima prednost nad ljudskim životom.

"Pitam ih, šta je važnije od ljudskog života", kaže Bajtal.

Tanja Topić, politički analičar, također je zatečena činjenicom da ovakav član zakona uopće postoji.

"Uvijek pomislim da me u BiH ništa više ne može šokirati ni iznenaditi i očito se svaki put iznova prevarim. Mogu samo zaključiti da su se naši političari i funkcioneri uživjeli u činjenicu da su mali bogovi, pa su kao takvi i iznad ovozemaljskog života", kaže ona.

Najgorim od svega smatra to što zakonodavac nije našao nikakvu nelogičnost, a još manje bezobrazluk u takvoj odredbi.

"Nažalost, to je svima postalo normalno. Građani se neće buniti sem pojedinih medija, a time se slabo može uticati na svijest političara. O savjesti ne bih, jer je očito da je manjka", zaključuje Topićeva.

Ivica Ćavar, projekt menadžer CCIja, podsjeća da trenutno u BiH pravo na korištenje vozila pod pratnjom ima tridesetak dužnosnika.

"Pravo na tu zaštitu nemaju političari nižih razina, ali oni često prakticiraju da na službena vozila stavljaju tzv. treptače, koji su smješteni ispod prednje maske vozila. U kontekstu navedenog, iznimno je važno da zastupnici podrže predložene izmjene zakona kako bi se ispravile postojeće odredbe. Treba sve učiniti da se navedena nelogičnost ispravi, kako ubuduće ionako privilegirane osobe ne bi imale pravo prvenstva prolaza nad vozilima hitne pomoći i vatrogasnim vozilima", zaključuje Ćavar.

Zatražen dodatni rok

Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma BiH zatražili su juče od Kolegijuma Doma dodatni rok od 20 dana za izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač poslanik Damir Arnaut.

Iz Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je da su članovi Komisije u vezi s ovim prijedlogom zakona zatražili pisano izjašnjenje Savjeta ministara BiH.

Članovi Komisije zatražili su od Ministarstva komunikacija i transporta BiH da u roku od 15 dana dostavi odgovor na ranije traženu informaciju o prenosu javnih ovlaštenja na pojedine institucije u BiH.