Poslanici SNSD sutra odlučuju o učešću na sjednici

SARAJEVO - Klub SNSD u Predstavničkom domu BiH tražio je danas da se odgodi sjednica Predstavničkog doma zakazana za sutra međutim prošireni kolegijum nije imao kako je Košarac rekao sluha za to, pa će SNSD odlučiti sutra ujutru nakon sjednice kluba hoće li učestvovati na sjednici ili ne.

Šefik Džaferović, predsjedavajući u Predstavničkom domu BiH, kazao je da će sjednica sutra biti održana ,a na upit šta će se desiti kada dođe do galsanja jer je SDS odlčuio da ne glasa, on je rekao da će vidjeti kada do toga dođe ali da svako od poslanika ima ustavnu obavezu da glasa za zakon.