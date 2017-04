Poslanici i delegati parlamenta BiH za dvije godine usvojili 16 zakona

SARAJEVO - Parlament BiH već više od dvije godine ne radi ono što mu je osnovna funkcija, a to je usvajanje zakona koji su prijeko potrebni da bi BiH funkcionisala i da bi ispunila zadatke koji su pred nju stavljeni na putu ka Evropskoj uniji.

Oba doma parlamenta BiH u nešto više od dvije godine, koliko je u ovom sazivu, usvojili su do sada samo 16 zakona. Većina njih su bile izmjene i dopune već postojećih zakona, što znači da poslanici i delegati nisu usvojili nijedan novi zakon.

Iako je BiH u obavezi da donese veliki broj reformskih zakona, kako bi do kraja godine dobila kandidatski status, to će se teško ostvariti jer se i sjednice Vijeća ministara BiH održavaju jednom sedmično, a sjednice Predstavničkog doma jednom u mjesec ili dva. Veliki problem predstavlja i Dom naroda BiH, koji je rijetko održavao sjednice. Naime, on je u protekla tri mjeseca samo jednom zasjedao.

Mirsad Isaković, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ističe da parlament ne radi koliko bi trebalo, te da je do sada ovo zakonodavno tijelo moglo usvojiti zakone o kojima ne postoji neslaganje između entiteta.

"To se moglo lijepo riješiti, usvajanjem ili u većem broju slučajeva mijenjanjem preambule u zakonima poput Zakona o vodama, šumama, zaštiti okoliša i svim onim 'benignim' zakonima koji imaju prolaz", rekao je Isaković. Kao primjer je naveo Bugarsku koja je u jednom kratkom periodu usvojila čak 200 zakona, koje nije ni prevela, kako bi se što prije približila EU.

Mirsad Mešić, poslanik SDP-a, ističe da je ovo najproblematičniji saziv parlamenta BiH jer nema istinske većine.

"Ne prolazi ništa što se predloži, svi se deklarativno zalažu za evropski put BiH, a u stvari ova vlast nije sposobna da BiH odvede u Evropu", rekao je Mešić.

Njegova koleginica iz SNSD-a Milica Marković ističe da je vlast na nivou BiH nesposobna, te da je jedino konkretno što je urađeno u periodu od skoro tri godine aplikacija za članstvo u EU.

"Ni to ne bi bilo urađeno da nije bilo dobre volje i saglasnosti EU", istakla je Markovićeva.

Momčilo Novaković, poslanik NDP-a, ističe da je najveći problem slabe provodivosti zakona i uopšteno slabog rada parlamenta strah svih da povuku konkretne poteze.

"Savjet ministara ne može da radi zbog latentnih kriza. Non-stop je neka kriza koju stvori neka od strana koja je u parlamentarnoj većini. Glasači to ne kažnjavaju jer se boje da ne ugroze budućnost i svako se priklanja svojoj desničarskoj partiji. Misle da se spasavaju, a u stvari mi tonemo sve dublje i dublje", kaže Novaković i tvrdi da ništa bolja situacija nije bila ni u prošlom sazivu parlamenta BiH.