Potpredsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH šest mjeseci uslovno

SARAJEVO - Potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Vesna Švancer prvostepenom presudom je osuđena na uslovnu kaznu od šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela prevare.

Ovo je presuda Općinskog suda u Zenici, a kazna neće biti izvršena ako Švancerova u roku od dvije godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Vlado Adamović, adokat Vesne Švancer, danas je kazao da će uložiti žalbu na ovu prvostepenu presudu.

"To je kompromis da bi sutkinja opravdala postupak jer po mom uvjerenju nema tu krivičnog djela s obzirom na to da je to građanskopravni odnos", dodao je Adamović.

Švancerova je optužena da je u maju 2013. godine dovela u zabludu osobu D.V., vlasnicu jednog stana u Zenici, odnosno lažno joj prikazala da će u njeno ime prodati stan i dati joj novac, navela je da joj izda punomoć za prodaju stana, te je stan prodala za 19.800 eura, ali je novac zadržala za sebe. Švancerova je u decembru prošle godine i uhapšena po nalogu Općinskog suda u Zenici i određen joj je pritvor kako bi se osiguralo njeno prisustvo na glavnom pretresu. Adamović je tada izjavio da je uhapšena jer se nije odazvala pozivu za ročište iako je priložila ljekarsko uvjerenje kojim je opravdala svoj nedolazak.