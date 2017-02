Potraga za prvim čovjekom Doboja: Petrović bolestan ili izbjegava veterane

DOBOJ - U potragu za dobojskim gradonačelnikom Obrenom Petrovićem juče su se dali ovdašnji veterani, ali i odbornici u Skupštini grada Doboja, koji su dobili dva potpuno različita objašnjenja zašto je on izostao sa posla, odnosno sa sjednice Skupštine grada.

S namjerom da s Petrovićem razgovaraju o njegovom svjedočenju u Sudu BiH u predmetu koji se vodi protiv nekadašnjih visokopozicioniranih kadrova SDS-a, ali i o problematici boračkih kategorija, veterani su se zaputili u Gradsku upravu, gdje im je rečeno da gradonačelnik nije tu, već na sjednici Skupštine grada.

"Rekla nam je sekretarica da je na sjednici Skupštine. On je dobio uredno zahtjev, obavještenje, molbu i mogao je da odgovori. Mi bismo se zadovoljili i telefonskim razgovorom, da se udostojio i da je rekao ne mogu vas primiti, da ne dolazimo. Ja sam iz Istočnog Sarajeva 'potegao' u Doboj", požalio se Dragan Savić, predsjednik Skupštine veterana RS.

Sretko Bukejlović, predsjednik dobojskih veterana, kaže da žele da čuju odgovor zašto ih Petrović izbjegava.

"Da nagađamo nešto, možda nije dobro, ali čisto sumnjam da je zbog prostorija i nedobijanja sredstava. Indikativno je da je to prije zbog neizgradnje spomenika palim borcima, i vjerovatno i ovo da nam pojasni kako on to vidi nas, kako on to naziva Srbe zločincima, da su Srbi vršili zločin u Doboju", navodi Bukejlović.

Gradonačelnik Doboja, međutim, nije se pojavio ni na sjednici Skupštine, a njegov izostanak opravdao je Nebojša Marić, zamjenik gradonačelnika, koji je odbornicima, ali i veteranima, poručio da je Petrović bolestan.

"Oni su tražili gradonačelnika da ih primi (veterani), gradonačelnik je bolestan i nije mogao iz objektivnih razloga, sigurno da će ih u narednom periodu primiti, kada bude našao vremena", izjavio je Marić.

A predstavnici Gradskog odbora Udruženja "Veterani Republike Srpske" opet su ponovili da će protiv Petrovića pokrenuti tužbu za klevetu zbog njegovih izjava pred Sudom BiH "da su Srbi izvršili zločin u Doboju".

Nedolazak Petrovića na sjednice Skupštine ne bi trebalo da smeta odbornicima, smatra Sretko Đurković, odbornik NDP-a, ali s njim se ne slaže njegov kolega iz SP-a, Vedran Gligorić, koji je izjavio da je Petrović razradio mehanizme da se do njega ne može doći.

"Njemu je bolje da ne dolazi na sjednice, mi smo rasterećeniji, bolje radimo kada nije tu", izjavio je Đurković.

Petrović je danas trebalo da, kao svjedok Tužilaštva BiH, nastavi davanje iskaza u predmetu koji se u Sudu BiH vodi protiv nekada visokopozicioniranih kadrova SDS-a i članova Kriznog štaba opštine Doboj. Kako saznajemo, to svjedočenje će biti odgođeno za 7. mart.