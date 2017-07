Predsjednica suda u Kalesiji zasuta prijetnjama i uvredama

KALESIJA - Predsjednica Osnovnog suda u Kalesiji Dražena Pejanović tvrdi da ona i njena porodica prolaze kroz golgotu i da je hajka na nju pokrenuta s ciljem njenog skidanja sa te pozicije i protjerivanja iz ove opštine.

Pejanovićeva kaže da već duže vrijeme trpi prijetnje i uvrede na nacionalnoj osnovi, a da je situacija kulminirala fizičkim napadima na nju i istragom koju je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli pokrenulo zbog navodnog krivičnog djela falsifikovanje službene isprave. Njoj na teret stavljaju da nije evidentirala prijetnje optuženog Zuhdije Omerovića izrečene u sudnici, piše Glas Srpske.

- I prije mog dolaska na ovu funkciju otvoreno su me u sudu i ispred suda vrijeđali na nacionalnoj osnovi, a niko nije reagovao. Napadi su se pojačavali nakon što sam, poslije imenovanja za predsjednicu suda, počela da otkrivam mnogobrojne nezakonitosti u toj instituciji. Ćutala sam s nadom da će sve prestati, ali napadi su postali nesnosni nakon što sam bila na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića - priča Pejanovićeva.

Dodaje da je jednom prilikom dok je vozila automobil prema Kalesiji na njega bačen veliki kamen, koji je razbio šoferšajbnu.

- Kasnije, na skoro istom mjestu, na moj auto u vožnji naletio je kamion i otkinuo mi retrovizor. Bila bih mrtva da nisam brzo reagovala. Treći put se u moj parkirani automobil u blizini suda zabio drugi automobil - kazala je Pejanovićeva.

Naglasila je da su još dok je bila sudija stranke u sudnici govorile: "Četnikušo, nećeš ti nama suditi" i da su joj jednom pred sudom opsovali srpsku majku.

- Otišla sam tadašnjem predsjedniku suda Ibrahimu Omeroviću tražeći zaštitu, ali je on rekao da ne može da me zaštiti van zgrade suda. Čak me je i njegova sekretarica vrijeđala na nacionalnoj osnovi. I to sam mu prijavila, ali ništa nije učinio – kazala je Pejanovićeva.

Kada je imenovana za predsjednicu suda prije pet godina Omerović nije htio da joj preda poziciju.

- Prijavio me je da mu ne dam da ide na ćabu, iako s tim ništa nisam imala, a medijima je izjavio da sam ja učestvovala u ubistvima muslimanskih civila u Vlasenici kao istražni sudija. Otkrila sam i da je u dosta predmeta u kojima je sudio Omerović punomoćnik bila njegova supruga advokat, a da je sudija Derviša Eminagić potpisivala odluke. Zato se on zalagao da Eminagićeva bude predsjednica suda - rekla je Pejanovićeva i dodala da je Ibrahim Omerović branilac Zuhdije Omerovića.

Problemi nisu prestali ni kada je Pejanovićeva nedavno konkurisala na poziciju u jednom sudu u Bijeljini.

- Svim članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) dostavljeno je anonimno pismo s ciljem moje diskvalifikacije, a glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tomislav Ljubić pisao je VSTS-u i objelodanio da se protiv mene vodi istraga. Zbog toga sam početkom jula Kancelariji disciplinskog tužioca VSTS-a podnijela tužbu protiv Ljubića i još jednog lica. On nema ništa sa mnom, ali to je stara klika Omerovićevih ljudi - kaže Pejanovićeva.

Prijetnje i fizičke napade prijavila je i Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, ali joj je odgovoreno da to nije krivično djelo koje je u nadležnosti Suda BiH i da zbog toga ni oni nisu nadležni. U VSTS-u su rekli da ne mogu davati izjave o predmetima koji su u toku.

Ibrahim Omerović kaže da su netačne tvrdnje Pejanovićeve.

- Tužiću je za klevetu, jer ja nemam ništa s tim slučajem niti sam branio stranku koju ona pominje. Ne postoji nijedan dokument koji pokazuje da sam u nekim predmetima bio sudija, moja supruga punomoćnik, a sudija Eminagićeva potpisnik odluka - rekao je Omerović.

Prijave VSTS-u

Dražena Pejanović kaže da su je nekoliko puta prijavljivali VSTS-u. Prvostepena komisija VSTS-a odbila je zahtjev za njenu suspenziju, jer je ocijenjen neosnovanim.