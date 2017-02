Predsjednik DNS-a izložen pritiscima i prijetnjama

BANJALUKA - Predsjednik DNS-a Marko Pavić tvrdi da je u posljednje vrijeme izložen strašnim pritiscima i prijetnjama, čiji je cilj njegova diskreditacija.

"Razlog ovog pritiska je ideja da se /direktor kompanije `Izraeli investment grup` Evgenij/ Zotov i njemu slični dočepaju imovine Rudnika željezne rude `Ljubija`", naveo je Pavić u otvorenom pismu.

Iako nije član nijednog organa koji donosi odluke o ovom predmetu, Pavić ističe da je prisiljen da trpi napade na svom ognjištu i u svojoj zemlji i da se pazi "nekog Zotova", samo zato što ima svoj stav i svoje mišljenje.

"Ako je firma koju on predstavlja, a kaže da je to `Izraeli investment grup`, ista kao on, onda je sve jasno", dodao je Pavić.

Pavić kaže da je njegovo mišljenje samo mišljenje jednog od desetina hiljada Prijedorčana, zbog čega traži od nadležnih organa da preduzmu potrebne radnje da prestane dalje uznemiravanje.

"DNS i mene lično nikakve prijetnje i pritisci neće natjerati da odustanemo od svojih načela i zaštite građana Prijedora i cijele Republike Srpske", poručio je Pavić.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj početkom februara donijela zaključak kojim se obustavlja postupak privatizacije državnog kapitala u akcionarskom društvu Rudnici željezne rude "Ljubija" Prijedor, neposrednim odabirom kupca, po osnovu zaprimljenih ponuda ponuđača "Izraeli investment grup" i "Arselor Mital".