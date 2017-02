Predsjednik Glavnog vijeća HNS-a: Bošnjaci biraju - ravnopravnost ili raspad BiH

BANJALUKA - BiH je u dubokoj krizi i izlaz je jedino u dogovoru iznutra. Na djelu je pokušaj unitarizacije BiH. Nevjerovatno je da iz Sarajeva čujemo protivljenje federalizmu kao konceptu uređenja BiH u situaciji kada je država u nekom smislu kvazikonfederacija.

Priče da to dijeli BiH su zamjena teza jer je BiH danas toliko podijeljena da podjeljenija ne može biti, kaže predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Božo Ljubić.

On ocjenjuje da je BiH nefunkcionalna država i da je u stalnoj krizi koja vremenom eskalira.

"Paradoks je da smo imali mnogo veće povjerenje između tri naroda i u institucije prije nego što se međunarodna zajednica umiješala u nametnutu reviziju rješenja iz Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma. Tu u prvom redu mislim na intervencije visokog predstavnika unutar entiteta i na Izborni zakon BiH. Ne želim reći da je Dejtonski sporazum bio idealan, ali je stvorio platformu da se stvara povjerenje u BiH i njene institucije i međusobno povjerenje. I tada je trebalo da BiH bude ustavno dorađena, ali je taj proces definitivno okrenut u pogrešnom smjeru intervencijama predstavnika međunarodne zajednice", kaže Božo Ljubić u intervjuu za glas.

Komentarišući odbijanje SDA i drugih bošnjačkih stranaka svakog prijedloga usmjerenog ka obezbjeđivanju ustavne ravnopravnosti Hrvata kao najmalobrojnijeg naroda, Ljubić kaže da je to "odbijanje prihvatanja BiH kao države tri konstitutivna naroda, koja može biti funkcionalna jedino kao federacija i uz dogovor legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda".

"Ali, na djelu je pokušaj unitarizacije BiH. S obzirom na ustavno uređenje države i na činjenicu da je Republika Srpska skoro etnički homogen srpski entitet i ima svoj ustavni položaj, taj proces centralizacije, unitarizacije i dominacije je u ovom momentu fokusiran na FBiH. Međutim, to ima i šire dimenzije. Nevjerovatno je da iz Sarajeva čujemo protivljenje federalizmu kao konceptu uređenja BiH u situaciji kada je ona u nekom smislu kvazikonfederacija sa dva entiteta koji imaju snažne elemente državnosti. FBiH je već federacija. Prema tome, protivljenje federalizmu BiH od strane bošnjačkog Sarajeva je protivljenje konstitutivnosti i ravnopravnosti naroda i u konačnici mogućoj održivosti BiH. Priče da to dijeli BiH su zamjena teza i manipulacija jer je BiH danas toliko podijeljena da podjeljenija ne može biti. Ona je podijeljena ne samo administrativno i teritorijalno na entitete i kantone, nego je podijeljeno društvo od kolijevke pa do groba", naglašava Ljubić.

On ističe da je izlaz iz ovakve situacije moguć samo uz uslov da bude apsolutno priznata ravnopravnost i legitimitet tri konstitutivna naroda.

"Rješenja koja zagovara i Evropski parlament, a koja će sigurno biti i uslov za sticanje statusa kandidata za članstvo BiH u EU, idu ka tome da se u BiH podrži ravnopravnost konstitutivnih naroda, legitimitet zastupanja konstitutivnih naroda i građana, decentralizacija, federalizam i supsidijarnost. To će vjerovatno biti i sadržaj rezolucije Evropskog parlamenta koja će biti usvojena", smatra predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, i naglašava da HNS zagovara teritorijalnu reorganizaciju države u kojoj će biti jedinica sa hrvatskom većinom i uvođenje u ustavni koncept i koncept neteritorijalne autonomije kojom će predstavnicima svakog od tri naroda i građanima biti omogućeno da potpuno uživaju svoju konstitutivnost i kada se nađu u entitetu ili teritorijalnoj jedinici heteroetničke cjeline.

"To se odnosi na obrazovanje, kulturu, informisanje, pa čak i socijalna prava ako bi ona u toj teritorijalnoj jedinici na neki način bila ugrožena. Nažalost, mi u BiH, a pogotovo u FBiH, suočavamo se sa činjenicom da bošnjačka strana ne želi sprovesti ni odluke Ustavnog suda BiH. To su odluke koje se tiču izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH ili Mostara. To se pokušava zaobići i izlobirati na sve načine samo da odluke ne bi bile sprovedene. U ovom momentu stabilnost i budućnost BiH zavise od toga kako će se prema BiH odnositi Bošnjaci kao predstavnici većinskog naroda. Od njih zavisi stabilnost ove zemlje, a iskustva nas uče da su pokušaji dominacije završili nesretnim oružanim sukobom", kaže Ljubić.

On smatra da, ako Bošnjaci budu istrajavali u tome "da dominiraju", i ako se ne pristupi razgovorima, to može stvoriti prome cijelom regionu, svijetu.

"Nespremnost da se razgovara o suštinskim problemima u BiH produžava agoniju, odnosno zastoj ekonomskog razvoja, socijalne stabilnosti i evropskih integracija. Selektivan odnos prema nasljeđu rata u BiH, selektivno optuživanje i selektivna primjena zakona iz SFRJ i onog iz 2003. godine i selektivno ignorisanje i neprocesuiranje pripadnika bošnjačkog naroda na isti način kao ostalih u BiH dovodi do situacije da imamo ratnohuškačku retoriku od dvojice bošnjačkih generala. Jedan je prijetio ratom u RS, a drugi pozivao bošnjačku omladinu da se naoružava i sprema za rat. Radi se o osobama koje su trebale biti, a nisu na odgovarajući način procesuirane za njihovu ulogu u ratu. Treba pristupiti ozbiljnim razgovorima jer smo svi u istom čamcu, a ne bude li toga, mi ovdje pa i cijela regija će doživjeti velike probleme ako bi ova destabilizacija dalje eskalirala ili ne daj bože dovela do sukoba. Radikalizma u BiH ima previše", ističe predsjednik Glavnog vijeća HNS-a.

Ljubić kaže da odbijanje bošnjačkih lidera da strane sudije u Ustavnom sudu BiH budu zamijenjene domaćim, nikako nije dobro, te da nam ne trebaju stranci. Dodaje da samo postojanje OHR-a i stranaca u Ustavnom sudu BiH govori to da niko od njih (stranaca) ne vidi BiH kao samoodrživu državu.

"Činjenica da međunarodna zajednica smatra da je potrebno da postoji OHR i da zadržava strane sudije u Ustavnom sudu BiH i u ograničenom obliku međunarodne snage govori o tome da niko od njih ne vidi BiH kao suverenu i samoodrživu državu. Trebamo biti svjesni da nikome više od nas samih nije stalo kako će država izgledati i kako ćemo živjeti. Mnogo visokih predstavnika i službenika međunarodne zajednice koji su u BiH igrali ključnu ulogu, pa i šefovi njihovih država od najvećih evropskih do SAD su otišli i zanimaju se drugim stvarima, a mi u BiH ostajemo da živimo. Zato moramo biti svjesni da bi jedni drugima trebali biti najbolji prijatelji i komšije i iz te pozicije graditi rješenja koja će učiniti nepotrebnim i međunarodne sudije i OHR", zaključuje Ljubić u Intervjuu za "Glas Srpske".