Prelaz na "Bratoljubu" čeka ugovor o granici

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako su Ministarstvo saobraćaja i veza RS i Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH postigli sporazum prema kojem se zemljište za gradnju graničkog prelaza na mostu Bratunac - Ljubovija UIO ustupa na korištenje bez naknade i to na period dok god postoji potreba za njim, problem bi mogao nastati jer BiH i Srbija nemaju nikakav sporazum o granici.

Naime, razlog zbog kojeg se još ne gradi granični prelaz, a zbog čega negoduju vlasti Srbije i privrednici Podrinja je u tome što UIO nije mogla ući u investiciju tešku oko 11 miliona KM, a da zemljište nije u njihovom vlasništvu. Kako bi se to prevazišlo, Vlada RS predložila je i dala saglasnost na ugovor sa UIO prema kojem bi se zemljište za gradnju graničnog prelaza, a koje je u vlasništvu RS, UIO ustupilo na korištenje 50 godina bez ikakve naknade, međutim taj prijedlog prvobitno nije bio prihvatljiv UIO. Nakon toga, kako nezvanično saznajemo, postignut je dogovor da se u sporazum ubaci odrednica da se zemljište daje na korištenje sve dok postoji potreba za graničnim prelazima i to je bilo prihvatljivo za obje strane, međutim sada saglasnost na to treba da daju pravobranilaštva BiH i RS kako bi UIO mogla ući u procedure prikupljanja neophodnih dozvola za gradnju zajedničkog graničnog prelaza.

"Ministarstvo saobraćaja i veza RS i UIO BiH definisali su tekst ugovora. Nakon obrade notara, pribavljanja mišljenja pravobranilaštava RS i BiH, te pribavljanja saglasnosti Vlade RS i Savjeta ministara BiH, predmetni ugovor biće potpisan. Očekujemo da će ova procedura biti završena do kraja septembra 2017. godine", rekli su nam u Ministarstvu saobraćaja i veza RS.

I u UIO su nam rekli da je prihvatljivo da se zemljište ustupi na korištenje dok god postoji potreba za graničnim prelazom, ali da će konačnu riječ dati nadležne institucije.

"U petak imamo sastanak kod notara kako bi bio urađen konačan prijedlog tog ugovora i nakon toga ćemo ga poslati pravobranilaštvima na saglasnost", rekao je Ratko Kovačević, portparol UIO BiH.

Ako bi taj ugovor dobio zeleno svjetlo nadležnih institucija, kako stvari sada stoje, pitanje je da li će se moći otpočeti sa procedurama za gradnju tog prelaza s obzirom na to da BiH i Srbija nemaju nikakav sporazum o granici koji je preduslov, između ostalog i za kategorizaciju i gradnju zajedničkih graničnih prelaza.

"U taj projekat se ušlo 'grlom u jagode' i nije se provjerilo postoji li uopšte osnovni pravni okvir za realizaciju tog projekta. BiH i Srbija uopšte nemaju sporazum o graničnim prelazima, kakav imamo, recimo, sa Hrvatskom i taj sporazum bi se morao potpisati na najvišem nivou između dvije države i on bi bio osnova za potpisivanje posebnog sporazuma o zajedničkim lokacijama za granične prelaze, što je neophodno za izgradnju prelaza Bratunac - Ljubovija", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Na temu sporazuma o graničnim prelazima već su održani sastanci između delegacija BiH i Srbije i, kako nezvanično saznajemo, postignuta je načelna saglasnost, ali to treba da ratifikuju nadležna tjela. Kako se radi o međudržavnom sporazumu, procedura ratifikacije, s obzirom na komplikovane procedure, može trajati jako dugo, a u slučaju BiH to može trajati i više od godinu.

Da je projekat gradnje graničnog prelaza usporen, govori i izjava Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji je u nedjelju rekao da je problem kome pripada zemljište i da uopšte u to neće da se miješa.

"Da ne ispadne da smo džaba gradili most i da samo prazan kamion može da pređe tamo. Mi smo svoje završili. Napravili smo most i najveći deo toga finansirali, platili i izgradili. Problem između njih je kome pripada zemljište. Da li će zemljište pripasti 50 godina, 70 ili 100 ili će da uđe u vlasništvo RS ili BiH, nama je potpuno svejedno. Hoćemo da imamo prelaz da kamioni mogu da prelaze i trgovina može da radi", rekao je Vučić, dodajući da je za Srbiju strateški važno da ojača Podrinje, poveže Mali Zvornik i Zvornik, a kasnije i Kozluk sa Loznicom.

Podsjećanja radi, izgradnju mosta Bratunac - Ljubovija, poznatog kao "Bratoljub", vrijednog oko 13 miliona evra, finansirala je Srbija, dok će RS finansirati pristupne puteve iz pravca RS, a BiH, odnosno UIO gradnju graničnog prelaza. Za gradnju prelaza Savjet ministara obezbijedio je 11 miliona KM i to sedam miliona od klirinškog duga i četiri miliona iz budžeta UIO za 2018. godinu.

Most će biti dug 277 metara, širine 14 metara, imaće dvije saobraćajne trake i trotoare za pješake i bicikliste.

Karakteristike mosta

277 metara dužine

14 metara širine

2 saobraćajne trake

13 miliona košta gradnja