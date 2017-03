Premijeri i ministri u BiH imaju hiljadu službenih limuzina!

SARAJEVO/BANJALUKA – Izvršna vlast u BiH ima na raspolaganju više od hiljadu službenih automobila čija vrijednost premašuje desetine miliona maraka, ali to nije prepreka da nastave sa popunjavanjem luksuznih voznih parkova. Redakcija CAPITAL-a je istražila koliko automobila su svi nivoi vlasti u BiH kupili, koliko su para za to izdvojili i kod koga su kupljene skupocjene limuzine.

Prikupljeni su podaci za više od hiljadu službenih limuzina. Ti podaci ujedno predstavljaju i nevjerovatnu „potrošačku tabelu“ za ovako nerazvijenu državu kao što je BiH, pogotovo stoga što u konačan zbir automobila nisu uračunata ostala vozila. Prema službenim pravilnicima ova vozila mogu koristiti samo premijeri, ministri, pomoćnici ministara i sekretari.

Premijeri i ministri Savjeta ministara BiH, Vlade FBiH, Vlade Republike Srpske, Brčko distrikta, ali i pojedinih kantona, voze skupocjene automobile – Audi i Volkswagen, a rjeđe Škodu. Na voznom parku premijerima i ministrima bi mogli pozavidjeti i predsjednici vlada iz vodećih razvijenih evropskih zemalja.

Službene automobile izvršna vlast u BiH nabavlja putem javnih nabavki i to formalno, jer je evidentno da su u proteklih deset godina na tenderima uglavnom pobjeđivale sarajevske firme „ASA PSS“, „ASA PVA“, „AC QUATRO“, „PORSCHE BH“, „Jelić auto“, ali i „MMR Eksport-import“ iz Ljubuškog i „Brčko gas“ iz Brčkog.

Savjet ministara ima 238 vozila, najveći vozni park kod Crnatka

Vozni park Savjeta ministara BiH ima 238 službena i specijalizovana automobila, a skoro polovina njih odnosi se na Ministarstvo inostranih poslova BiH na čijem je čelu Igor Crnadak.

Među najluksuznijima je vozni park Generalnog sekretarijata i Kabineta predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića koji imaju sedam automobila vrijednih 297.978 maraka, a sva su kupljena u firmi „MMR Eksport-import“ iz Ljubuškog. Zvizdić koristi najskuplji automobil, a to je Volkswagen Phaeton koji košta 103.925 maraka.

Ubjedljivo najviše vozila u Savjetu ministara ima Ministarstvo inostranih poslova (MIP) – 107. Sjedište MIP-a raspolaže sa šest službenih vozila za redovne aktivnosti i sedam specijalizovanih za doček stranih delegacija i visokih zvaničnika. Pod imovinom MIP-a ubrojana su i 94 automobila koja se nalaze u 56 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH širom svijeta.

„Za nabavku ovih automobila utrošeno je 4,66 miliona KM, a njihova trenutna vrijednost pala je na 1,27 milion maraka. Najkuplji je AUDI A8 čija je sadašnja vrijednost 66.013 maraka, a koji koristimo za doček i ispraćaj visokih stranih delegacija i zvaničnika, kao i za ostale protokolarne aktivnosti“, odgovorili su CAPITAL-u iz ovog Ministarstva.

MIP planira ove godine da obnovi vozni park DKP sa devet vozila, a za to će biti utrošeno skoro pola miliona maraka, tačnije 450.000 KM.

Audi omiljeni izbor

Drugi najveći vozni park posjeduje Ministarstvo pravde BiH koje na raspolaganju ima 29 vozila, od kojih je 20 specijalizovanih.

Najskuplje vozilo u ovom Ministarstvu kupljeno je za 118.670 maraka, a riječ je o Audiju A6 koji koristi ministar Josip Grubeša.

„Ministarstvo u ovoj godini planira nabaviti pet novih vozila, od kojih su tri specijalizovana. Za te namjene biće utrošeno 376.000 maraka. Istovremeno ćemo prodati pet vozila“, kazali su u Ministarstvu pravde.

Ministarstvo bezbjednosti BIH posjeduje 28 vozila, od čega je 20 specijalizovanih čija je sadašnja vrijednost 354.856 KM. Najkuplji je AUDI Q7 koji je 2008. godine plaćen 129.850 KM. Ministarstvo bezbjednosti, kojim upravlja Dragan Mektić, u ovoj godini planira obnoviti vozni park sa jednim vozilom za koji će izdvojiti oko 40.000 KM.

Nešto manje vozila od Mektićevog ministarstva ima Ministarstvo odbrane – 22. U ovom Ministarstvu nisu odgovorili na pitanja koji je automobil najskuplji, koje firme su najčešće pobjeđivale na tenderu, kao ni koliko novca izdvajaju za održavanje i gorivo i da li će ove godine obnavljati vozni park.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice posjeduje 16 automobila, od kojih je osam specijalizovanih. Najkuplje vozilo je AUDI A6 TDI QUATRO koji koristi ministrica Semiha Borovac.

„U ovoj godini planiramo nabaviti pet novih vozila, od čega četiri specijalizovana. Za te namjene biće utrošeno 120.000 KM“, kazali su u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.

Nešto manji vozni park posjeduje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Na devet automobila utrošili su 361.361 maraka. U ovoj godini planiraju nabaviti još jedan automobil u vrijednosti do 94.000 maraka.

Najskuplje vozilo u ovom Ministartvu je Škoda Superb vrijedan 49.996 maraka i koji je na raspolaganju Kabinetu ministra Ismira Juska.

Osmanović koristi tri automobila

Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH imaju po sedam automobila.

„Prosječna vrijednost svakog vozila je 34.000 marake, a najskuplji je Audi A6 koji košta 97.000 maraka. U ovoj godini nije planirana nabavka novih automobila“, saopštili su nam iz Ministarstvu civilnih poslova BiH. Ono što nisu naveli jeste da su ministru Adilu Osmanoviću, pored najskupljeg Audija A6 3.0 Quatro, na raspolaganju još i dvije luksuznije verzije škode Oktavia A7 i Oktavia A4.

Vrijednost voznog parka Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa na čijem je čelu Mirko Šarović je 158.683 KM. Najkuplji automobil koristi Šarović, a riječ je o Audiju A6 koji košta 98.700 maraka. Šarovićevo ministarstvo u ovoj godini planira nabaviti jedno vozilo niže klase.

Na osnovu pregleda službenih vozila u institucijama BiH, zaključno sa krajem prošle godine, Ministarstvo finansija ima na raspolaganju šest automobila.

Iz Savjeta ministara poručili su da pravo na korištenje službenog vozila 24 sata imaju uglavnom ministri, njihovi zamjenici te sekretari.

Na tenderima ovih ministarstava u proteklih deset godina uglavnom su pobjeđivale sarajevske firme „ASA PSS“, „ASA PVA“, „AC QUATRO“, „PORSCHE BH“, ali i „MMR Eksport-import“ iz Ljubuškog, te „Jelić auto“ i „Brčko gas“ iz Brčkog, a pojedine tendere dobile su auto-kuće „Autoagent“ i „Hundai“ iz Sarajeva.

Milioni za održavanje i gorivo, ministri pokrivaju i troškove taksi-prevoza

Pored izdvajanja miliona maraka za održavanje i gorivo Savjet ministara službenicima i ministrima redovno plaća i korišćenje privatnih vozila u službene svrhe, kao i taksi-prevoza.

“Za održavanje i gorivo sedam automobila Generalnog sekretarijata i Zvizdićevog kabineta u 2016. godini utrošeno je 58.373 marake, a ove godine planirano je 93.800 maraka. Za prevoz zaposlenih avionom, autobusom, taksijem i za korištenje vlastitog automobila utrošeno je u prošloj godini 171.753 marke, dok je ove godine planirano 168.000 KM“, kazali su u Generalnom sekretarijatu.

Nešto više novca za ove troškove izdvaja MIP koje ima i najveći vozni park. Za održavanje i gorivo u 2016. utrošeno je 585.237 KM, dok je u ovoj godini planirano 638.000 KM.„Za korištenje privatnih vozila u službene svrhe izdvojeno je 41.179 maraka, a za taksi-prevoz službenika 28.491 KM. Za te namjene u ovoj godini planirano je 40.000 maraka, odnosno 30.000 KM“, kazali su u MIP-u.

Ministarstvo pravde BiH je za održavanje vozila u 2016. godini utrošilo više od 38.000 maraka, a gorivo 87.397 maraka. Za održavanje je u ovoj godini planirano 62.000 KM, a gorivo 134.000 KM.

„Zaposleni u Ministarstvu pravde na službena u zemlji i inostranstvu koriste službena vozila. Korišćenje privatnog vozila je odobravano u slučajevima kada je troškove službenog putopvanja snosio organizator putovanja, što znači da ovi troškovi išli na budžet“, kazali su u Ministarstvu pravde BiH.

Ministarstvo sigurnosti je u 2016. godini za održavanje i gorivo iskeširalo 78.864 KM, a ove godine planira 108.000 KM. Na troškove korištenja privatnog automobila u službene svrhe, kao i taksi-prevoza, lani je otišlo 4.517, a u ovoj godini planirano je 4.000 KM.

Nešto manje novca za održavanje i gorivo izdvaja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a za te namjene lani je utrošeno 52.379 KM, dok je budžet za ovu godinu „težak“ 100.000 KM. Na prevoz autobusom, taksijem ili vlastitim automobilima u 2016. godini utrošeno je 3.286 KM, a u ovoj godini planirano je gotovo duplo više – 6.000 KM.

Pravilnik Savjeta ministara BiH

Savjet ministara BiH je 2014. godine usvojio Pravilnik o uslovima nabavke i načinu kopištenja službenih vozila u institucijama BiH. Prema ovom dokumentu službena vozila u institucijama BiH razvrstavana su u pet klasa, odnosno „visoku“, „višu srednju klasu“, „srednju klasu“, „nižu srednju klasu“ i „nižu klasu“. Iako je propisano da se službena vozila koriste za „službene potrebe institucija BiH, na osnovu pisanog naloga za službeno putovanje“, revizori su utvrdili mnogobrojne nepravilnosti i kršenje propisanih procedura. Pored službenih putničkih vozila, postoje i „specijalizovana službena vozila“, a njihov broj, nabavke, korištenja i određivanje lica sa pravom korištenja regulišu institucije posebnim pravilnicima. Tačan broj ovih vozila u institucijama BiH nije naveden u Pravilniku, već im je ostavljeno da ovo pitanje posebno regulišu.

Ministarstvo komunikacija i transporta lani je za održavanje i gorivo potrošilo 53.011 KM, a ove godine planira 106.000 KM. Troškovi prevoza autobusom i taksijem prilikom službenih putovanja iznosili su 5.560 maraka i u istom iznosu planirani su i u ovoj godini.

Ministarstvo civilnih poslova BiH za održavanje svog voznog parka lani je utrošilo 64.000 KM, dok je na prevoz 150 radnika javnim prevozom otišlo 6.000 maraka. Nešto manje novca za ove namjene utrošilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH – 48.844 KM.

„Za prevoz taksijem prilikom službenih putovanja utrošeno je 4.880 maraka, a za prevoz ličnim vozilom u zemlji i inostranstvu 978 KM. Za troškove taksi usluga i vlastitog automobila u 2017. planirano je 2.000 KM“, poručili su iz Ministarstva spoljne trgovine.

Domljan: Vlasti treba da odrede prioritete

Profesor ekonomije na fakultetima u Sarajevu i Mostaru Vjekoslav Domljan ističe da je veliko pitanje koliko su javni rashodi koji se ulažu u obnavljanje voznog parka institucija u BiH produktivni.

„Bilo bi daleko produktivnije da BiH, koja još nije uspjela da se izvuče iz krize, ulaže u infrastrukturu, istraživanje i razvoj, a ne da svako malo vlasti obnavljaju vozne parkove. Zaključak je jasan: izvršna vlast i dalje ne ulaže u produktivne javne rashode, već ulaže u neproduktivne. BiH nema analizu javnih rashoda i prioritete, pa se na kraju pare troše ovako kako se troše. Rezultat svega je loše funkcionisanje javnog sektora i ekonomije u cjelini“, kazao je Domljan.

BiH mora odrediti prioritet kako bi poboljšala efikasnost javnog sektora, poručuje Domljan.

„Kada se kralj nekih zemalja može voziti na biciklu, a gradonačelnik Londona javnim prevozom, zašto ne bi i premijeri i ministri u BiH? Međutim, mi nemamo kulturu prema svemu onome što je javno. Prema javnom bi se trebali odnositi kao prema vlastitoj imovini. Naše vlasti to ne čine. Mi smo očigledno moralno zapušteno društvo. Nemamo čak ni opoziciju koja bi ovaj problem iznijela u javnost i stavila ga na dnevni red“, poručio je Domljan.

FBiH: U voznom parku od BMW do traktora

Vozni park Vlade Federacije BiH – osim Federalne uprave policije, Poreske uprave, Sudske policije i Federalne uprave civilne zaštite – broji oko 450 vozila.

Ove podatke prošle godine objavila je radna grupa Vlade Federacije BiH koja je imala zadatak da popiše koliko vlada ovog entiteta ima vozila. Tada je objelodanjeno da Vlada FBiH u svom voznom parku ima najnovije tipove Volva XC60, BMW 5, Audija A6, ali i motocikle, traktore, freze, čamce, glisere i oklopna vozila, autobuse te rovokopače.

Prosječna nabavna cijena jednog od ovih vozila iznosi 42.000 KM, što znači da samo 450 vozila ove Vlade košta skoro 19 miliona KM. Radna grupa apelovala je na Vladu da proda 36 vozila kako bi smanjila vozni park, ali i da nabavi i implementira softver za njihovo korišćenje.

Iz Službe za zajedničke poslove organa i tijela Vlade FBiH istakli su da vozni park Vlade FBiH ima samo 20 automobila i dodali da je za nabavku 14 automobila i četiri teretna vozila utrošeno 679.192 maraka. U voznom parku ove Službe su i dva vozila koja je donirala EU. Skoro sva vozila ove Službe nabavljena su kod firme „ASA PSS“ iz Sarajeva, dok su samo tri kupljena od „P.A.D.“ iz Sarajeva.

„Za održavanje ovih vozila u 2016. godini utrošeno je 19.374, a u ovoj godini planirano je 28.000 KM. Sve usluge prevoza i nabavki vozila vrše se u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije BiH. Vlada još nije donijela odluku o nabavci novih vozila u ovoj godini“, kazali su u Službi za zajedničke poslove organa i tijela Vlade Federacije BiH.

Novalić: Vozila staju i ostavljaju naše službenike po putu

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je da je Vlada u dvije godine kupila samo četiri automobila, ali da je trebala 160!?.

„Došli smo u poziciju da vozila staju i ostavljaju naše službenike po putu. Planom je predviđena godišnja kupovina 87 vozila, a Vlada je kupila samo četiri. Vozila su stara oko 10 godina. Taj milion KM je u budžetu, a do sada je bilo 4,5 miliona KM. Ove godinje smo predvidjeli milion KM što je dovoljno za 16-17 automobila kako bi zamijenili one najstarije, koji su prešli više od 500.000 kilometara“, požalio se Novalić novinarima potvrđujući da je on dobio novo vozilo.

UG Tender: Tenderi „namješteni“ auto kućama

Iz Udruženja građana „Tender“ poručuju da je samo jedna četvrtina javnih nabavki u BiH – javna.

„Namještene su i mnoge od tih nabavki koje su javne, a da i ne govorimo o onima koje nisu. Riječ je o tome da vlasti i institucije kupuje šta hoće i od koga hoće. U nabavkama koje su javne postoje razne manipulacije da tenderi budu namješteni određenim dobavljačima. Tako je i kod nabavke automobila, odnosno javni oglasi za njihovu kupovinu su uglavnom namješteni za neku kompaniju. Pojedine institucije u BiH iz vlastitog hira kupuju automobile, dok opet druge kubure sa zastarjelim i nikakvim voznim parkom“, kazao je tehnički sekretar UG „Tender“ Igor Vukajlović.

Naglašava da se situacija po pitanju namještanja javnih tendera uskoro u BiH neće promijeniti, jer za to ne postoji politička volja niti želja.

„Politička situacija u BiH je takva da se sve skreće sa ekonomskih tema i korupcije na nacionalna pitanja. Radi se o tome da političari ne žele da riješe ni ta nacionalna pitanja, već samo skreću pažnju njihovim plasiranjem u javnosti sa ekonomskih tema da se o njima ne bi pričalo i pisalo“, zaključio je Vukajlović.

Sedam ministarstava u Vladi Srpske ima 95 automobila

Vozni park Vlade Srpske snabdjeven je najmodernijim i najluksuznijim automobilima, a samo sedam ministarstva raspolaže sa čak 95 automobila. Iz Vlade RS nismo dobili odgovore na pitanja koliko sva ministarstva i ostale službe imaju vozila, kolika je njihova vrijednost, koliko iznose troškovi održavanja i da li su ove godine planirali nabavku novih automobila. Nakon što je prošao zakonski rok od 15 dana umjesto odgovora poručili su nam da su „pitanja u proceduri“.

Glavna služba za reviziju prošle godine je u izvještaju o reviziji učinka, pod nazivom „Ekonomičnost i efikasnost upotrebe službenih vozila Vlade RS“, navela brojne propuste pri korišćenju službenih automobila u Vladi i njenim institucijama.

U istom izvještaju navedeno je i da sedam ministarstava raspolaže sa 95 automobila, a revizori su utvrdili da je korišćenje tih vozila u neslužbene svrhe ustaljena praksa.

Revizori su utvrdili da je broj vozila sa kojima raspolaže Vlada RS i njene institucije daleko veći nego što bi trebalo da budu, da su troškovi po pređenom kilometru znatno varirali između institucija, a da upotrebu službenih vozila karakteriše visok udio pređenih kilometara u neslužbene svrhe.

Troše i koriste bez kontrole

„Svako peto službeno vozilo iz uzorka nije korišćeno u mjeri koja bi opravdala njegovo posjedovanje. Procesu zanavljanja voznog parka institucija Vlade RS nisu prethodile sveobuhvatne analize“, navedeno je u izvještaju.

Potrošnja goriva u velikom broju slučajeva bila je veća od normirane, a pri tome nijedno lice koje je koristilo službeno vozilo nije nadoknadilo štetu onda kada je potrošnja premašivala normiranu.

Vlada RS i ove godine planira da obnovi svoj vozni park, a koliki su njeni „apetiti“ najbolje svjedoči činjenica da je nedavno Ministarstvo finansija RS kupilo tri nova automobila.

Ministri luksuziraju, radnici gladuju

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić poručuje da se Vlada Srpske ponaša neodgovorno, jer s jedne strane obnavlja vozni park, dok s druge smanjuje plate radnicima i ima ogromna dugovanja prema njima.

„Riječ je o apsurdu. Stalno govore da treba štediti, a to rade samo preko leđa radnika. S druge strane imamo ništa drugo nego rasipanje. Službena vozila se, čini mi se, mijenjaju godišnje. To nikako nije dobro. To je sramota. Ako Vlada RS propagira štednju, onda mora biti primjer svima ostalim institucijama. Ne želim da kažem da ministri treba da idu pješice, treba da imaju ispravne automobile, ali ovo prelazi svaku moguću mjeru. Vlada, ali i sve druge institucije, treba da pokažu na vlastitom primjeru i da se odreknu kupovine automobila, jer ih imaju dovoljno da se vozaju u idućih deset godina i da im pri tome nijedna dlaka sa glave ne hvali“, kazala je Mišićeva.

Institucijama u Brčkom na raspolaganju 284 automobila

Sve institucije u Brčko distriktu imaju 284 vozila vrijednih 2,36 miliona KM. Od toga je najveći broj automobila (137) na raspolaganju 13 organa uprave i tri institucije. Skupštini Brčko distrikta dato je pet vozila, pravosuđu 25, policija 71, Inspektoratu 16, a Civilnoj zaštiti i vatrogascima 30 vozila.

„Naš vozni park odgovara optimalnim potrebama organa uprave i institucija, a prosječna starost vozila je 9,2 godine. Najskuplje vozilo je Audi A6 koji koristi gradonačelnik, a nabavna vrijednost je bila 103.390 KM“, kazali su u Vladi Brčko distrikta.

Za održavanje ovih automobila u 2016. godini utrošeno je 227.374, a troškovi goriva iznosili su 332.488 KM. Isti iznos novca za ove namjene planiran je i u ovoj godini.

„Zaposlenicima nije dozvoljeno korištenje službena vozila osim u službene svrhe. Radnicima institucije ne plaćaju korištenje taksija i vlastitog automobila. Pravilnikom o upotrebi i korištenju službenih vozila regulisan je način korištenja, a vozila imaju uočljive naljepnice sa natpisima organa uprave i institucija“, kazali su u Vladi Brčko distrikta.

U voznom parku institucija Brčko distrikta najviše su zastupljena vozila Volkswagen i Škoda, a glavni dobavljači novih automobila su „Brčko Gas“ i „Auto Rad“ iz Pelagićeva.

Šest kantona ima 400 automobila

Za vladama Srpske, Federacije, ali i Brčko distrikta, ne zaostaju ni kantoni u FBiH. Institucije i organi u samo šest kantona, među kojima su i vlade, imaju više od 400 automobila, a ove godine većina planira da sjedne u nove četverotočkaše. Samo na održavanje ovih vozila, kao i troškove goriva, u 2016. godini utrošeno je oko dva miliona maraka. Štednje u kantonima po osnovu ovih troškova neće biti ni u ovoj godini, jer su oni planirani na prošlogodišnjem nivou.

Najveći vozni park ima Srednjobosanski kanton – 201 vozilo (823.487 KM), dok organi, uprave i službe u Vladi Zeničko-dobojskog kantona raspolažu sa 104 vozila i njihova ukupna vrijednost je 614.893 KM.

„Najskuplje vozilo u Vladi je Pasat 2.0 TDI, a koristi ga premijer Zeničko-dobojskog kantona“, odgovorili su nam iz Vlade ZDK.

Organi Vlade Tuzlanskog kantona imaju 46 službenih motornih vozila od čega Kabinet premijera i Vlade imaju četiri, Kancelarija za zajedničke poslove dva, a ministarstva 27 automobila. Ostala vozila raspoređena su na zavode, agencije, pravobranilaštvo i robne rezerve.

„Premijer Tuzlanskog kantona vozi se u Audiju A6 iz 2007. godine koje je prešlo oko 400.000 kilometara i čija tržišna vrijednost ne prelazi 10.000 KM“, kazali su nam u Vladi TK.

Vlada Posavskog kantona ima 18 vozila, a najskuplji je Pasat kupljen 2016. godine za 58.488 maraka koji koristi premijer Vlade ovog kantona.

Iz Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u Goraždu podatke su dostavili samo za vozni park Službe za zajedničke poslove, odnosno da oni imaju na raspolaganju pet automobila, te da su za potrebe Vlade nedavno nabavili sedam novih vozila vrijednih 323.239 maraka bez PDV-a.

Kupili 22 nova automobila

Predsjednik Vlade Zapadnohercegovačkog kantona na cjelodnevnom raspolaganju ima Audi 6, a u 2016. godini su se počastili sa 22 nova službena motorna vozila. Na ostala pitanja CAPITAL-a Vlada Zapadnohercegovačkog kantonana nije dostavila odgovore.

Iz kantona poručuju da su na tenderima za nabavku u proteklih deset godina pobjeđivale firme „Brčko gas“ iz Brčkog, „PORSHE“ iz Sarajeva, „Autorad“ iz Pelagićeva, ali i „AC Alić“, „AC Beganović“ i „A.S Centar“ iz Zenice, te „Uno“ i „AC Školjić“ iz Tešnja, ali i „Lado auto“ iz Banje Luke i „Buba“ iz Viteza.

Pravo na korištenje službenog automobila imaju premijeri, njihovi zamjenici i ministri.

Iz vlada Sarajevskog, Unsko-sanskog i Herceg-bosanskog nisu odgovorili na pitanja CAPITAL-a, dok su iz Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona poručili da će odgovore poslati „na ljeto“.

Sagovornici CAPITAL-a slažu se u ocjeni da vlasti na svim nivoima u BiH imaju previše automobila i da bi milioni koji se troše za nabavku novih i održavanje postojećih mogli biti potrošeni na mnogo korisniji način. Dok skoro sve isplate iz budžeta u zadnje vrijeme kasne, vlasti ne štede na sebi. Naprotiv, milioni KM građana BiH i ove godine biće potrošeni za nabavku novih skupocjenih limuzina. Teško je očekivati da će praksa kupovine luksuznih automobila biti prekinuta u narednom periodu, jer su vlasti i do sada pokazale da nisu spremne da se odreknu luksuza u kojem uživaju i da donesu odluke kojim bi smanjili izdvajanja za te namjene.

(CAPITAL)