Preslišavanje Vlade u septembru

BANJALUKA - S obzirom na to da je rok za rješavanje interpelacije dva mjeseca, Narodna skupština će, po svemu sudeći, Vladu RS preslišavati u septembru.

Podsjećanja radi, nakon što je propao pokušaj opozicije da na dnevni red Skupštine stavi izglasavanje nepovjerenja Vladi koju predvodi premijerka Željka Cvijanović, opozicionari su najavili da će podnijeti interpelaciju. Nakon isteka dva mjeseca, Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS, obavezan je da interpelaciju stavi na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine. S obzirom na to da rok od dva mjeseca ističe početkom avgusta, kada je sezona godišnjih odmora, može se očekivati novi obračun vlasti i opozicije krajem ljeta. Iako je do tog trenutka ostalo još više od dva mjeseca, to nije spriječilo i vlast i opoziciju da i u petak nastave verbalne obračune u vezi s tim kako radi Vlada.

Tako je, na primjer, Nedeljko Glamočak, poslanik SDS-a, rekao da je Vlada Cvijanovićeve "najveća opasnost za RS", koja je "uništila pravni poredak i ekonomsku stabilnost".

"Ona je prije svega nastala na političkoj korupciji i taj uteg nosi oko vrata, koji je steže i ucjenjuje od tačke do tačke, od sjednice do sjednice. Premijerka bježi iz zemlje kada NS RS treba da raspravlja o stanju u RS, odnosno o neefikasnosti njene vlade. Da ima imalo morala, Vlada RS, a prije svega Željka Cvijanović, podnijela bi ostavku kad je odluka o prodaji Ljubije pala, gdje skupštinsku većinu čine oni koji čine tu vladu", rekao je Glamočak. Kako je istakao, Skupština se pretvorila u "protočni bojler" Vlade, kojom se, kako je rekao, diriguje iz jednog centra.

Odgovor Cvijanovićeve nije trebalo dugo čekati. Kako prenosi Srna, Cvijanovićeva je izjavila da opoziciju ne čine političari, već destruktivci i rušilačka grupa neostvarenih opozicionara.

Komentarišući Krsmanovićevu izjavu da su "i u Makedoniji ljudi izašli ispred zgrade Vlade i zahtijevali da i opozicija uđe u Vladu", Cvijanovićeva je upozorila da bi se "iz te izjave moglo zaključiti da Krsmanović priziva nerede, ubistva, upade u institucije i ko zna kakvu još ludost kad za RS planira scenario kakav je viđen u Makedoniji".

"Pretpostavljam da čekaju nekog ambasadora u BiH da ih uvede u vlast i da im da ono što im narod već 11 godina nije dao na izborima. Hoće da budu vlast, a ne mogu da pobijede na izborima, hoće da smjenjuju Vladu, a ne mogu da izglasaju ni dnevni red. Ko bajagi brinu za narod, a u Sarajevu blokiraju sredstva sopstvenim građanima", istakla je Cvijanovićeva.

Nenad Stevandić, potpredsjednik NS RS, rekao je Srni da scenario iz Makedonije nije moguć u RS, iako, kako je rekao, opozicija u RS nudi destabilizaciju.

"Makedonski scenario nije moguć jer su u Makedoniji protestovali oni koji imaju većinu. Drugo, građani RS ne bi podržali da neko radi nešto kao što su Makedonci sa Albancima obarali Vladu", rekao je Stevandić.

Na tapetu nije samo premijerka, s obzirom na to da je Miladin Stanić, poslanik SDS-a, optužio Petra Đokića za nekompetentnost da vodi Ministarstvo industrije, energetike i razvoja, ocijenivši da će privreda i industrija RS s takvim "prevarantima", kao što je Đokić, propasti.

Stanić je zatražio od Đokića da odgovori zašto je izmijenio ugovor o koncesionoj naknadi za Termoelektranu Stanari, koji RS, kako je rekao, košta 180 miliona maraka, odosno deset miliona na godišnjem nivou.

Nedeljko Čubrilović, potpredsjednik DNS-a, izjavio je da opozicija ima pravo da koristi sva legalna i zakonska sredstva da dođe na vlast, ali je ocijenio da ne postoji kriza u RS o kojoj govori opozicija jer sve njene institucije funkcionišu.*

Sjednica parlamenta 13. juna

Naredna redovna sjednica Narodne skupštine RS počeće 13. juna, rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik parlamenta, nakon sjednice Kolegija.

Na dnevnom redu biće, među ostalim, Prijedlog krivičnog zakona RS, konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta RS, kao i zakon o "zviždačima".

Na dnevnom redu će se naći i Prijedlog strategije upravljanja otpadom za period 2017 - 2026. godina, Nacrt zakona o stranim ulaganjima i Nacrt zakona o gasu.