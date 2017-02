Proskurjakova za "Nezavisne": Ako aranžman s MMF-om propadne, staće i reforme

BANJALUKA, SARAJEVO - Ako dođe do raskida aranžmana BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom, značiće to i da su ugroženi reformski procesi u BiH, rekla je "Nezavisnim" Tatjana Proskurjakova, direktorica Svjetske banke u BiH.

Ona je precizirala da nema mehaničke veze između eventualnog raskidanja aranžmana i reformi koje se implementiraju uz podršku Svjetske banke, ali da bi raskid bio indikator da se same reforme nalaze u krizi.

"Ako dođe do zastoja u realizaciji aranžmana s MMF-om to se neće odmah odraziti na naše programe jer oni nisu uporedno ovisni jedni od drugih. Ali, ako bi aranžman propao, to bi bio znak da su reforme stale, a to bi se onda moglo odraziti na naše programe", rekla je ona.

Proskurjakova je podsjetila da se tu radi o projektima u okviru partnerstva Svjetske banke sa BiH u vrijednosti od 750 miliona dolara do 2020. godine.

"Trenutno pregovaramo o programu podrške budžetu od 80 miliona dolara"

"Trenutno pregovaramo o programu podrške budžetu od 80 miliona dolara koji će Upravnom odboru Svjetske banke biti prezentovan krajem marta 2017. Cilj programa je da podrži politike i institucionalne napore ka jačanju srednjoročnog transparentnijeg upravljanja aktivom i pasivom u javnim finansijama", rekla je ona.

Osim toga, cilj je takođe, kako je precizirala, jačanje regulatornog okvira za smanjenje fiskalnih pritisaka na srednjoročnom nivou u vezi sa javnim zapošljavanjem, insolventnosti i farmaceutskom industrijom.

"Svi uslovi za ovaj program već su ispunjeni i čim ga parlamenti ratifikuju, Svjetska banka će odobriti isplate", dodala je ona.

Navela je da su u pripremi projekti reforme zdravstvenog sektora, modernizacije "Željeznica RS", jačanje bankarskog sektora i stvaranje boljih uslova za poslovanje.

Željka Cvijanović, predsjednica Vlade RS, potvrdila je da je aranžman sa MMF-om ugrožen, ali da su Vlada RS i Narodna skupština izvršili sve obaveze još u decembru.

"Ja nemam informacije kada će federalni parlament izvršiti svoj dio obaveza. Ono što znam iz razgovora kada sam bila u Vašingtonu jeste da se stavlja veliki znak pitanja na cijeli taj aranžman zato što je proteklo puno vremena i ne povlačeći određene tranše naravno da uvijek postoji mogućnost da Upravni odbor MMF-a kaže da ovim ljudima očigledno ne treba novac jer nisu u stanju ni da ga povuku", rekla je ona.

Dodala je da bi, ako Savjet ministara BiH i FBiH ne ispune preostale obaveze, aranžman mogao biti raskinut u aprilu.

"Previše je vremena prošlo prema njihovim procedurama i nameće se obaveza da oni ponovo krenu u analizu i da se krene u redefinisanje. Stalno slušam kako se bez MMF-a ne može funkcionisati, evo nismo povukli tu tranšu, sve ove godine otkad imamo aranžman da li je on zaleđen ili cirkuliše", rekla je ona.

Premijerka Srpske je navela da ne funkcioniše ni mehanizam koordinacije u BiH, ističući da je ono što je njime definisano trebalo da zaživi nakon što se definišu odgovarajući poslovnici u radu, a koji su suština da bi zajednička tijela mogla profunkcionisati.

Juče je održan i sastanak Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, ali nije bilo riječi o Zakonu o akcizama, koji predstavlja najvažniji neispunjeni uslov za dobijanje druge tranše produženog aranžmana ukupne vrijednosti 553 miliona evra.

Projekti koji su u pripremi

* Reforma zdravstvenog sektora

* Modernizacija "Željeznica RS"

* Jačanje bankarskog sektora

* Stvaranje boljih uslova za poslovanje