Proslava Dana VRS ipak uz govor predsjednika RS

SARAJEVO, BANJALUKA - Ministarstvo odbrane BiH odobrilo je program obilježavanja Dana Trećeg pješadijskog puka OS BiH i Dana Vojske Republike Srpske (VRS), a koji, između ostalog, podrazumijeva i obraćanje predsjednika Republike Srpske.

Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH, potvrdio je da je ta odluka donesena na užem kolegijumu u Ministarstvu, te da je raniji dopis koji je otišao i u Predsjedništvo BiH, a kojim se tražio stav kolektivnog šefa države zbog predviđenog obraćanja predsjednika RS, stavljen van snage.

Istovremeno, dok je u Ministarstvu odbrane BiH trajao sastanak užeg kolegijuma na temu programa obilježavanja Dana Vojske RS, Milorad Dodik, predsjednik RS, rekao je da mu ne treba nikakva milostinja i da će ubuduće Dan Vojske RS (VRS) biti obilježavan odvojeno od Oružanih snaga BiH i mimo njihovih kasarni.

"Iznio sam argumentaciju da niti jedan zakon, pravilnik ili akt ne sprečava predsjednika RS da se obrati i donesena je jedina moguća odluka da se odobri program obilježavanja. Pokušali su da ospore obraćanje predsjednika i ne znam zaista kome je u interesu da se stalo proizvode neke krize", rekao je Jerinić, dodajući da je na kraju krajeva predsjednik RS, ma ko bio i kako se god zvao, bio vrhovni komandant VRS, te da i na osnovu toga ima potrebu i treba da se obrati jer Treći pješadijski puk baštini tradiciju VRS.

Takođe, naglasio je da je Predsjedništvo BiH obaviješteno o tome da je odobren program obilježavanja, te da se raniji dopis, kojim se od njih traži izjašnjavanje o obraćanju predsjednika RS, stavlja van snage.

Inače, taj dopis prema Predsjedništvu BiH kojim se tražio stav zbog predviđenog obraćanja Dodika, poslao je sekretar Ministarstva Muhamed Smajić. Navodno, Smajić je dopis poslao samoinicijativno, ali je dobio saglasnost ministra Marine Pendeš, koja je, prema nezvaničnim informacijama, od određenih krugova "namjerno" i pogrešno informisana o svemu.

Protiv tog dopisa glas je prvo podigao Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, koji je rekao da je nepoštovanjem RS i njenih institucija sve manje BiH, te da je neprihvatljivo da program proslave bude predmet nove političke krize.

"Nikakve milostinje ne tražim, pogotovo ne sa nivoa BiH. Ukoliko ne stignemo ove godine, narednih ćemo sigurno posebno obilježavati Dan VRS", rekao je Dodik, dodajući da bilo kakav pokušaj bacanja tamne mrlje na obilježavanje Dana VRS ne dolazi u obzir. On je rekao da Oružane snage BiH sve više nisu snage svih jer pokušavaju da se postave na neki drugi način, naglašavajući da će VRS posebno obilježavati svoj dan, te da je već "formirao ekipu koja bi ovo trebalo da uradi". Takođe, naglasio je i to da je od početka bila greška što se dozvolilo da se sve obilježava u okviru Oružanih snaga BiH iz razloga što sada sve zavisi od nečije volje.

"Kada je riječ o drugom dijelu BiH, onda se ne postavlja ništa ovakvo.

Oružane snage su vještačka kategorija, nisu snage BiH, nego NATO i nekih drugih faktora", rekao je Dodik, ističući da je VRS neupitna sa stanovišta doprinosa za slobodu srpskog naroda.

Dopis Ministarstva odbrane da se Predsjedništvo BiH izjasni o obraćanju predsjednika RS na proslavi Dana Trećeg pješadijskog RS puka osudili su gotovo svi zvaničnici u Republici Srpskoj, ističući da je nedopustivo da to poslije toliko godina neko osporava s obzirom na to da je svih ranijih godina to bila praksa i da niko nije imao ništa protiv toga. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine i postojala je do 1. januara 2006. godine, nakon čega je integrisana u Oružane snage BiH kao Treći puk.