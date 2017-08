Prvo projekti, pa dva miliona za Srebrenicu

SREBRENICA - Savjet ministara još nije donio nikakvu odluku da izdvoji dva miliona maraka za pomoć opštini Srebrenica, što se obavezao da će učiniti na investicijskoj konferenciji za razvoj Srebrenice, koja je održana prije dvije godine.

Naime, o novcu za Srebrenicu priča se već godinama, a nekoliko puta su iz te institucije stizale najave da će novac biti uplaćen, međutim do danas se ništa nije desilo.

Iz Sekretarijata Savjeta ministara BiH tu činjenicu pravdaju time što iz Srebrenice nisu stigli nikakvi konkretni projekti kako bi se obaveza mogla realizovati.

"Tačno je da Savjet ministara još nije donio nikakvu odluku o tom pitanju, ali nije ni bilo moguće da to učinimo s obzirom na to da nam se iz Srebrenice niko nije obratio s konkretnim projektima. Čim to učine, mi ćemo pokrenuti proceduru", rekli su oni.

Kritike je uputio i Džonatan Mur, šef Misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, koji je prije nekoliko dana nakon sastanka sa Mladenom Grujičićem, načelnikom Srebrenice, upitao zašto ni nakon dvije godine ništa nije urađeno.

"Moj mandat uskoro ističe i do 1. septembra imam zadatak da provjerim zašto vlasti nisu ispoštovale dato obećanje i obezbijedile sredstva Srebrenici. Ovo je opština sa mnogim potencijalima. Zgrada pored opštine gdje bi trebao da bude hotel nije završena. Nadamo se da će i vlasti u Banjaluci imati razumijevanja za banju Guber", rekao je tada Mur.

Grujičić nam je rekao da je nakon nedavnog sastanka sa Mirkom Šarovićem, ministrom za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH, dogovoreno da Srebrenica pošalje i zvanično projekte, kako bi se cijela stvar ubrzala.

"Mislim da projekte još nismo uputili, ali pripreme su pri kraju, tako da ćemo svu dokumentaciju uskoro poslati. Imamo uvjerenja ministra Šarovića da će to biti ispoštovano i novac izdvojen za našu opštinu", istakao je Grujičić. On je rekao da su kritike ambasadora Mura bile opravdane, jer je, kako je istakao, Srbija odavno ispunila svoje obaveze i uplatila i posljednju marku, a dodao je i da je Vlada RS djelimično ispunila ono što je obećala.

"Vlada RS je nešto uradila, a Savjet ministara ništa, pa mu je zasmetalo na koji način to nije riješeno i zašto se ništa nije desilo", rekao je Grujičić. Istakao je da će novac biti potrošen za infrastrukturne projekte i sanaciju lokalnih puteva, a kandidovaće i projekat izgradnje industrijske hale za potencijalne investitore iz Srbije.

Podsjećamo, na konferenciji je tadašnji srpski premijer Aleksandar Vučić rekao da će Srbija za Srebrenicu dati pet miliona evra podsticaja, dok je Milorad Dodik, predsjednik RS, obećao ulaganje od milion i po evra.

Što se tiče banje Guber, Grujičić je rekao da nema nikakvog pomaka u njenom stavljanja u funkciju, iako imaju stalna uvjeravanja vlasnika tih objekata da će to biti uskoro učinjeno.

Što se tiče "Šuma Srpske", ističe da proizvođači imaju potrebnu količinu drveta za preradu, a da rudnici opštini uplaćuju rudarsku rentu.

"Ne mogu vam sa sigurnošću reći da li isplate rudne rente idu onom dinamikom kako je to predviđeno, ali mislim da smo uspostavili dobar odnos s njima", naglasio je on.

Milion evra od Saudijske Arabije

Savjet ministara BiH iznašao je mogućnost da se u okviru donatorskih sredstava Saudijske Arabije obezbijedi podrška Srebrenici, saopštili su iz te institucije.

"Na sjednici održanoj 31. avgusta 2016. godine, Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog memoranduma o razumijevanju za saudijski grant za obnovu određenog broja kuća povratnika u Srebrenicu i Projekt ekonomske podrške između Kraljevine Saudijske Arabije i BiH. Na sjednici 16. novembra iste godine, utvrđen je Prijedlog odluke o ratifikaciji ovog memoranduma, a Ministarstvo inostranih poslova zaduženo da dostavi Prijedlog odluke Predsjedništvu BiH, radi donošenja", naveli su oni. Pojasnili su da se radi o grant sredstvima u iznosu od oko milion evra, namijenjenim za finansiranje građevinskih radova za obnovu 55 kuća povratnika i nabavku opreme i poljoprivrednih priključaka.

Dodali su da će i dalje nastaviti aktivnosti na iznalaženju sredstava za dalji razvoj i funkcionisanje Memorijalnog centra u Potočarima, kao i za razvoj saobraćajne i komunalne infrastrukture.