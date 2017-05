Prvostepena presuda Mladiću do 30. novembra

HAG - Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius najavio je da će sud prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću izreći do 30. novembra i da je tako predviđeno strategijom o okončanju rada Tribunala do kraja ove godine.

Agius je presudu generalu Mladiću najavio u Njujorku tokom prvog susreta sa novim generalnim sekretarom UN Antoniom Guteresom.

On je "potvrdio da je taj sud na putu da okonča svoj posao do kraja 2017. i da će presude u posljednjim predmetima protiv Mladića i nekadašnjeg premijera Herceg-Bosne Jadranka Prlića biti izrečene do 30. novembra", saopšteno je danas iz Haga.

Na tu prvostepenu presudu, kada bude izrečena, general Mladić ima pravo da uloži žalbu, koju će, poslije zatvaranja Tribunala, razmotriti sudski Mehanizam, pravni nasljednik Tribunala.

Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je da generala Mladića pusti na privremenu slobodu radi liječenja u Rusiji, jer nije uvjereno da će se vratiti, uprkos garancijama ruske Vlade.

Vijeće smatra da Mladić ima adekvatan tretman u pritvorskoj jedinici i da se o njemu staraju medicinski specijalisti u skladu sa međunarodnim standardima, te da "ne postoji akutni medicinski problem koji ostaje neriješen".

Odbrana Mladića tražila je hitnu dozvolu sudskog vijeća da mu bude omogućeno liječenje u Rusiji, jer je, kako tvrde Mladićevi branioci, zdravstveno stanje generala drastično pogoršano u pritvoru, te je to jedini razuman i human način koji može da osigura da on živ dočeka prvostepenu presudu.

Svoj zahtjev potkrijepili su medicinskom dokumentacijom i mišljenjima brojnih stručnjaka, kao i garancijama ruske Ambasade u Holandiji da će u Rusiji biti poštovani svi uslovi koje u slučaju odobrenja liječenja postavi Tribunal, kao i da će Mladiću biti zagarantovana lična bezbjednost.

Suđenje generalu Mladiću počelo je u maju 2012. godine, a okončano u decembru prošle godine.

Mladić je uhapšen u Srbiji i izručen u Hagu u maju 2011. godine.