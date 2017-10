Prvostepena presuda Oriću biće potvrđena?

SARAJEVO, BANJALUKA - Oslobađajuća presuda Naseru Oriću, bivšem komandantu Teritorijalne odbrane Srebrenica, i Sabahudinu Muhiću, pripadniku Armije RBiH, za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice, posljedica je loše optužnice i gotovo je izvjesno da će je Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrditi.

Rekao je ovo izvor "Nezavisnih" blizak Tužilaštvu BiH, naglašavajući da je optužnica napisana na brzinu, bez ijednog kvalitetnog dokaza, tako da Sudskom vijeću, u kojem su bili i Srbi, nije preostalo ništa drugo nego da donesu oslobađajuću presudu.

Ni dva dana nakon što je izrečena presuda, nisu se smirivale reakcije. S jedne strane predstavnici iz RS tvrde da treba dodatno razmisliti o najavi suspenzije referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, a sa druge strane Bošnjaci ističu da se takve najave i priče o napuštanju pravosudnih institucija koriste u političke svrhe.

Dragutin Rodić, delegat u Domu naroda BiH, kaže da problemi u Sudu i Tužilaštvu BiH nisu od juče, te da Tužilaštvo nakon dvogodišnjeg procesa nije, a moralo je, pribavilo sve dokaze koji bi potvrdili da se zločin desio.

"Počinioci za zločine nad Srbima nisu adekvatno kažnjeni, zbog čega javnost RS ne podržava rad ovih institucija", naglasio je Rodić.

I Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda BiH, rekao je da nije u redu da za ratne zločine nad civilnim stanovništvom nema nijednog osuđenog komandanta Armije RBiH.

"Je li do Tužilaštva ili do Suda, ali do nekoga jeste", rekao je Čolak.

Sa druge strane, Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kaže da se sudski predmet koristi u političke svrhe, pozivajući međunarodnu zajednicu da se uključi jer su pozivi na referendum i napuštanje Suda i Tužilaštva BiH "antidejtonske izjave".

Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, komentarišući izjavu Milorada Dodika, predsjednika RS, koji je pozvao Srbe da se povuku iz pravosudnih institucija BiH ili da se suspenduje njihov rad na teritoriji RS, rekao je da ne želi ulaziti u novi politički avanturizam.

"To je u domenu fantazije. To je neozbiljno za jednog političara. Mi moramo tražiti da se reformiše pravosuđe jer se politika snažno uvukla u pravosudne institucije i diktira mnoge procese", rekao je Mektić.