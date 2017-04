Puljić: Nema pomirenja ako se brani zločin

SARAJEVO - Neće biti pomirenja ni vraćanja povjerenja ako nema kajanja za zlo i ako se zločin brani, kazao je danas na uskršnjem prijemu kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski koji je organizovan za vjerske velikodostojnike i predstavnike društveno-političkog života u BiH.

"Ljudski sudovi trebalo bi da dovedu do katarze“, rekao je kardinal Puljić, koji se založio za poštivanje dostojanstva svakog čovjeka, slobode i ljudskih prava, kao i za prava na vjerski, nacionalni i kulturni identitet.

On je naglasio da praznovanje vjerskih praznika jača čovjeka u nadi, ali ga i osposobljava da bude više čovjek među ljudima, da bude ljudskiji.

Kardinal Puljić je takođe istakao da treba mijenjati mentalitet koji vlada u politici i koji poručuje "mi ćemo vama dati“, jer nitko ne može davati ono što već pripada nego vlast ta prava mora priznati i provesti.

"Pravo na moje osobno dostojanstvo, slobode i ljudska i građanska prava. To se ne daje nego se u društvo ugrađuje. Pravo na rad se ne daje nego se stvaraju uvjeti da se ta prava ostvaruju. Pravo na privatno vlasništvo, to država ne daje nego poštuje i osigurava ostvarenje tih prava. Pravo na identitet vjerski, kulturni i nacionalni. To ne daju ni stranka ni država nego osiguravaju ostvarenje tih prava", istakao je kardinal Puljić.

On je poručio da ovu zemlju treba voljeti i izgrađivati da se u njoj svi osjećaju sigurni i kod kuće.