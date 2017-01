RS bi do Srbije jednom, a FBiH drugom trasom

SARAJEVO, BANJALUKA - Bosna i Hercegovina u narednih 30 dana trebalo bi da dogovori trasu puta koji bi Sarajevo povezao sa Beogradom, a sudeći prema prvim reakcijama - to neće biti nimalo lak posao.

Ono što je sigurno jeste da će se na teritoriji BiH graditi samo brza cesta, a autoput u Srbiji. Ključno pitanje u vezi s kojim još nema saglasnosti unutar BiH je kojom trasom će od Sarajeva taj put ići do granice sa Srbijom, odnosno do graničnog prelaza Vardište.

Republici Srpskoj najviše odgovara trasa Sarajevo - Podromanija - Rogatica - Ustiprača - Vardište, dok Federacija BiH, tačnije bošnjački zvaničnici, zagovara da to bude trasa Sarajevo - Pale - Prača - Mesići, gdje je otprilike tačka na kojoj bi se i njihov put poklopio s trasom koju "forsira" RS i dalje nastavio na Ustipraču i granicu sa Srbijom.

"Taj put je u Prostornom planu Republike Srpske i u Strategiji transporta Republike Srpske koja je ušla u Okvirnu strategiju transporta BiH i to je ta trasa po kojoj su rađeni i strateški dokumenti unazad nekoliko godina", rekla je Nataša Kostić, pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske.

U Federaciji BiH juče nismo uspjeli zvanično dobiti odgovor na pitanja o tome koja bi trasa za njih bila najprihvatljivija i da li su uopšte razmatrali ideje povezivanja Sarajeva sa Beogradom, međutim nezvanično saznajemo da je o toj temi bilo riječi prije nekoliko godina, s obzirom na to da je BiH preko IPA projekata dobila sredstva za izradu studijske dokumentacije za taj put.

"Projekat je definisan nešto kao izrada studije Sarajevo - Vardište, upravo zbog toga što nije bilo potpune saglasnosti u vezi s trasom. Konsultanti i stručnjaci su ti koji treba da daju prijedlog kako je najbolje da se radi. Ljetos je završeno sa brojanjem saobraćaja na toj dionici, a do kraja godine bi trebalo da imamo više informacija o tom projektu", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Da još nema saglasnosti o trasi brze ceste koja bi Sarajevo povezala sa Beogradom, moglo se naslutiti i iz jučerašnjih izjava zvaničnika u BiH. Dok Milorad Dodik, predsjednik RS, ističe da je izgradnja tog puta u nadležnosti RS, jer kroz njenu teritoriju prolazi 95 odsto, Ismir Jusko, ministar transporta i komunikacija BiH, kaže da bi trasa saobraćajnice na teritoriji BiH trebalo da bude poznata za mjesec dana i to nakon konsultacija s nadležnim entitetskim ministarstvima i stručnjacima iz oblasti infrastrukture.

Ono što je sigurno, a što su nam nezvanično potvrdili iz nekoliko izvora, jeste to da RS ni u jednoj varijanti neće dozvoliti da se taj put kroz njenu teritoriju gradi pod "palicom" BiH, a pogotovo ne uz podršku Turske, čiji je ministar ekonomije Nihat Zajbekči pokrenuo čitav projekat na sastanku s Rasimom Ljajićem, ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, i Mirkom Šarovićem ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

"Turska je spremna finansirati jedan takav projekat, a ministar Jusko i ministrica Mihajlović (Zorana Mihajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) napisali su zajedničko pismo turskom ministru ekonomije. U tom pismu oni su obavijestili ministra Zajbekčija da su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastukture Srbije i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH spremni da se sastanu s predstavnicima turske vlade i razmotre aktivnosti na realizaciji projekta cestovnog povezivanja Beograda i Sarajeva", naveli su juče iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH uz napomenu da nije realno očekivati da će gradnja moderne saobraćajnice Beograd - Sarajevo početi u ovoj godini.

Kao što je i očekivano, RS je odmah reagovala i izrazila sumnju da je relevantan faktor za taj projekat Savjet ministara BiH s obzirom na njihovu ustavnu poziciju.

"Svi mostovi na Drini su u našoj nadležnosti i izgradnja najavljenog autoputa za koji nemamo još nikave inforamcije, dobro je došla jer on 95 odsto prelazi preko teritorije RS. U tom pogledu RS treba da odredi trasu i način kuda će se to kretati i u to ćemo se uključiti sa Srbijom", rekao je juče Dodik, ističući da su se nakon sastanka Denisa Zvizdića, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, i Aleksandra Vučića, premijera RS, mogle čuti riječi koje su dobro došle za stabilizaciju nekih prilika.

Dok u BiH ne uspijevaju postići dogovor ni u vezi s trasom, a kamoli u vezi s tim ko će voditi i finansirati taj projekat, u Srbiji manje-više sve je poznato, pa čak i cijena autoputa koji bi došao na granicu sa BiH.

Kako je rekla Mihajlovićeva, procjena je da će kroz Srbiju taj autoput koštati oko 800 miliona evra i uopšte nije sporna odluka da se on gradi.

"Sa bosanske strane stoji da se dogovore u vezi s rutom i očekujemo da to bude rešeno za mesec dana. Naša radna grupa će se formirati da vidimo šta je sa dokumentacijom, studijom izvodljivosti", rekla je Mihajlovićeva.

Što se tiče Srbije, kao dio koridora 11, autoput od Beograda ići će do Požege, a odatle od Užica do Kotromana na granici sa BiH, koji je i najskuplji dio s obzirom na to da će prolaziti kroz zaštićeni prostor Zlatibora i Mokre gore, a prema procjenama, na toj dionici biće izgrađeno čak 60 mostova, 20 tunela i 13 nadvožnjaka.