Radmanović: Grupa pojedinaca u BiH radi šta im se sviđa

SARAJEVO - Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović smatra da ne postoji Savjet ministara i kakva-takva vlast u BiH već grupa pojedinaca koji ne odgovaraju ni svojim partijama, već rade šta im se sviđa.

Radmanović je naveo da to pokazuje i rasprava o izvještaju o radu Savjeta ministara BiH za prošlu godinu, koju ne prihvataju ni stranke u vlasti.

Prema njegovim riječima, skoro da nema poslanika ili delegata koji može da razumije šta je u tom izvještaju napisano.

"Danas nijedan dom ni Savjet ministara ne rade ono što bi trebalo, već stvara konfuziju u BiH. Ranije nije bilo tako...Nažalost, nećemo izaći iz ove situacije do narednih izbora, a to je vrlo, vrlo dugo", rekao je Radmanović za sarajevsko "Oslobođenje".

Radmanović smatra da se samo dijalogom može krenuti sa mrtve tačke kada je riječ o Reformskoj agendi i otvaranju pregovora sa EU.

"Čini mi se danas ne postoji dogovor ni u okviru partija, a kamoli među partijama. Rješenje je koncept koji ćemo ostvarivati i u kojem se zna ko će šta raditi", rekao je Radmanović.

Radmanović je istakao da ozbiljni političari imaju rezervnu varijantu, te da se, ako ne ide jedan koncept, ide s drugim s ciljem da se ide naprijed.

On je naveo da trvenja između vlasti i opozicije dolaze do izražaja u teškim situacijama, te da to nije samo slučaj u Republici Srpskoj.

"Dobro je da imamo različita mišljenja ako će to voditi napretku. Sada nije vidljivo da je opozicija kvalitetan korektiv", rekao je Radmanović.

On je dodao da je, kada je riječ o strankama u vlasti, logično da postoje različita mišljenja, kojih u javnosti "i nema koliko bi se moglo očekivati", te podsjetio da je posljednje eskaliralo u vezi sa dokapitalizacijom Rudnika "LJubije", ali da je koalicija dosta čvrsta.

Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a, kaže da pripada najmoćnijoj političkoj opciji u Republici Srpskoj koja ima značajan broj kadrova, koja će morati da vodi računa i o najboljim iz svojih redova i o koalicionim partnerima.

On je dodao da u SNSD-u očekuju da će u maju naredne godine imati kandidate za naredne izbore.