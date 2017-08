Radmanović: NATO-u odgovara ovakva situacija u BiH

BANJALUKA - Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović ocijenio je da NATO i zapadni dio civilizacije neće da riješi pitanje članstva BiH u NATO, jer im ovakva situacija odgovora da bi ovdje pravili probleme.

"O NATO savezu smo govorili dugo i apsolvirali tu temu iako vidim da neki sada ponovo izvlače pisma i potpise. Oni ne razumiju da NATO i zapadni dio civilizacije neće da se to pitanje da riješi jer, da su željeli, bili bi u NATO-u godinu dana nakon što smo usvojili Zakon o Oružanim snagama BiH", istakao je Radmanović, nekadašnji član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

On je dodao da je na početku put ka NATO-u bio ubrzan, a vremenom se usporavao i potpuno stao. "Meni je jasno o čemu je tu riječ. NATO-u smo postali nevažni, ne vide u nama nikakvu snagu, ne možemo im pomoći", rekao je Radmanović za "Nedeljnik", izdanje za Republiku Srpsku.

Na pitanje šta se promijenilo da sada ima drugačiji stav u odnosu na prije osam godina kada je uputio pismo tadašnjem generalnom sekretaru NATO-a Japu de hop Sheferu u kojem se zalagao za što brži ulazak u alijansu, Radmanović je potvrdio da je pismo napisao, ali da nikoga nije molio, niti kukao, kako to sada opozicija u Republici Srpskoj predstavlja.

"Sasvim normalno pismo je bilo u pitanju, sročeno kao stav Predsjedništva BiH, a posljedica je svega što se događalo ranije. Moje prvo putovanje kao predsjedavajućeg Predsjedništva BiH 2006. godine bilo je u Brisel na pristupanje Partnerstvu za mir. Sve je urađeno prije mog dolaska, ja sam samo potpisao. I oni govore 'Eno njega, on je potpisao'. Pa jesam, logično je bilo da potpišem", rekao je Radmanović.

On je podsjetio da je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, kada je došao zamjenik visokog predstavnika i rekao "prihvatite zajedničke Oružane snage i zakone", rekao da će to biti potpisano, i to je parlament Srpske većinom izglasao.

"Većinu su tada činili SDS i PDP, a SNSD je bio opozicija i jeste glasao za to, ali tada niko nije mogao da pretpostavi da će nam otimati zemljište, da neće smanjivati broj vojnika, da će željeti i dalje da ih naoružavaju i da ih spremaju za neku nemoguću bitku, da će trošiti trećinu budžeta", pojasnio je Radmanović, koji je i potpredsjednik SNSD-a.

On je rekao da su svi u BiH, u jednom momentu kada je međunarodna zajednica u BiH bila izuzetno moćna, kleknuli i prihvatili zajedničke Oružane snage i Zakon o Oružanim snagama koji je definisao šta će BiH raditi u budućnosti na putu ka NATO-u.

"Imamo i odgovarajuću deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske iz 2005. godine o tome i smiješno je sada vaditi ta pisma. Međutim, u posljednjih deset godina stanje se promijenilo. Promijenio se geostrateški uticaj velikih sila. Prije 10-12 godina Rusija nije pokazivala snažan interes za Balkan kao danas. U međuvremenu je proradila i iskonska ljubav srpskog naroda prema Rusima, izvukli su se neki papiri o tome šta je NATO ovdje radio 1995. i 1999. godine i stvorila se kritična masa koja kaže - nećemo u NATO", rekao je Radmanović.

On je naglasio da političari 2005. godine, s obzirom na tadašnju snagu pojedinaca iz međunarodne zajednice, nisu imali snage da kažu "hajde da pitamo narod".

"Ovi koji sada mnogo pričaju o tome tada su bili na vlasti, a bila je to vlast SDS-a. Ne branim SNSD, i mi smo glasali kao i oni. Ali hajde da danas budemo hrabri i kažemo da tada nismo smjeli da pomenemo referendum. Da smo tada ušli u NATO, danas ne bi bilo priče o imovini. Ostala bi entitetska i jeste entitetska. Danas se to obrnulo, a neko je dao raspravu o imovini na dnevni red. Stvar je, ponavljam, u tome da NATO ne želi ovaj prostor u svom članstvu", kaže Radmanović.

On je rekao da do svega ovoga ne bi došlo "da su Srbi u vlasti BiH čvrsti", navodeći da priča o otimanju imovine nije od juče, ali da je sada neko procijenio da to može da sprovede, što nije rađeno dok je SNSD bio na vlasti u Sarajevu.

"Nemamo jasan politički stav člana Predsjedništva iz Republike Srpske /Mladena Ivanića/, Srba koji su u rukovodstvu parlamenta i zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara iz reda srpskog naroda. Mnogo je komplikovano postići dogovor, a sada su na vlasti ekipe iz reda Srba i Bošnjaka koji sve ruše zato što ne znaju ili neće da se dogovore", ocijenio je Radmanović.

On je rekao da Ivanić ne povlači nikakve poteze već sebi pripisuje zasluge za ono što nije uradio. "Jasno je da se član Predsjedništva iz Srpske opredijelio da retorički sebe opere za sve gluposti koje su se dešavale. Dakle, nije nikakav ozbiljan potez povukao", naveo je Radmanović.

On je odbacio tvrdnje da je referendum o članstvu u NATO potreban SNSD-u kako bi dodatno homogenizovao svoje biračko tijelo, naglasivši da je on potreban zbog čvrstog stava i "snažnijih leđa" vlasti u Srpskoj koja se buni protiv otimanja onog što pripada Republici, a to je imovina.

"Ovo nije predizborni potez. Zašto to pitanje nismo potegnuli prije odluke Ustavnog suda? Procjena je da po raznim osnovama na sceni imamo pokušaje uništavanja Srpske, pa i preko imovine. U SAD imate kasarne koje nisu vlasništvo njihove vojske, a ovdje kao mora da bude vlasništvo. Predsjedništvo je odlučilo da ustupi te lokaciji Oružanim snagama besplatno, ali evo pitanje šta kada to sutra više ne bude potrebno vojnicima? Kome će ostati te lokacije", upitao je Radmanović.

Kada je riječ o referendumu, kaže on, ništa se ne radi preko noći. "Prvo bi morala Narodna skupština da kaže svoj stav, a prije toga morali bi koalicioni partneri u Republici Srpskoj da usaglase stav", napominje Radmanović.

On je podsjetio da je još prije godinu dana, uoči referenduma o Danu Republike, rekao da će biti još referenduma u Srpskoj.

"Moramo da se naviknemo da slijedimo tekovine Evrope. Međutim, kad god se pojavi priča o referendumu onda krene galama sa svih strana, od istih tih Evropljana pa do političara iz Sarajeva. A mi nećemo odustati od referenduma kad god procijenimo da ne možemo sami da donesemo neke odluke. Tako se radi u Švajcarskoj, zašto ne bi kod nas", zapitao je Radmanović.