Radmanović i Mićić u trci za predsjednika RS?

BANJALUKA - Nebojša Radmanović (SNSD) i Mićo Mićić (SDS), s jedne strane, te Nikola Špirić (SNSD) i Mirko Šarović (SDS), s druge, kako sada stvari stoje, najozbiljniji su kandidati za budućeg predsjednika RS, odnosno srpskog člana Predsjedništva BiH.

Naime, u sjeni burnih političkih dešavanja u BiH i regiji u toku su intenzivne unutarstranačke pripreme za predstojeće izbore 2018, koji će biti zapamćeni po nekoliko značajki.

Jedna od ključnih jeste činjenica da Milorad Dodik nakon dva uzastopna mandata po Ustavu više ne može biti predsjednik RS (jednako kao što Bakir Izetbegović više neće moći obnašati dužnost člana Predsjedništva BiH).

Upravo će najviše od Dodika, odnosno njegovih odluka o vlastitom (narednom) političkom angažmanu, zavisiti i njegova podrška određenim kandidatima za ove pozicije. Kako god, mnogi se već vide na Dodikovom mjestu, a kako saznaju "Nezavisne", Radmanović u SNSDu ima najveću podršku s terena kada je riječ o kandidatima.

Nekoliko naših sagovornika, bliskih ovoj partiji, potvrdilo je da potencijalni kandidati uveliko lobiraju po opštinskim odborima od Trebinja do Prijedora, kako bi dobili što više prijedloga, koji se kasnije u redovnoj proceduri upućuju na Glavni odbor stranke.

Radmanović, prema našim saznanjima, ima podršku u sarajevskoromanijskoj regiji, banjalučkoj, kao i samom gradu Banjaluci, u Zvorniku, Bijeljini, a Hercegovina je, zasad, nepoznanica.

Kako saznajemo, i Špirić je ubacio "u petu brzinu" preko svojih provjerenih kadrova iz tzv. Visoke Krajine i uzdanica s istoka RS, koje predvodi Staša Košarac. Jedino nije poznato hoće li se Špirić sam povući ukoliko se Dodik odluči kandidirati za srpskog člana Predsjedništva BiH, ili, recimo, predloži Željku Cvijanović ne neku od ove dvije ključne pozicije.

Na pitanje kakav je njegov stav o vlastitoj kandidaturi nije želio da odgovori.

"Uopšte o tome ne razmišljam, partija se pita gdje će ko", kratko je rekao.

Nebojša Radmanović jučer nije odgovarao na naše telefonske pozive.

Prema našim informacijama, sva ključna kadriranja u SDSa vrše se u vili "Andrea", na Trebeviću (izletište Brus), koja je, navodno, sada u vlasništvu Darka Babalja, SDSovog delegata u Domu naroda parlamenta BiH.

"Vila 'Andrea' je glavna kadrovska baza SDSa, a Babalj glavni kadrovik ove stranke. Ono što se zna jeste da je Mićo Mićić 90 posto usaglašen kao kandidat za predsjednika RS, dok se Mirko Šarović vidi u fotelji člana Predsjedištva BiH", kaže naš sagovornik, koji je insistirao na anonimnosti.

Ni Mićić nije bio raspoložen za izjave na ovu temu.

"Ne mogu ništa reći, zaista, sve zavisi od stranke. Imam podršku, ali ja sam vojnik stranke", kratko je poručio Mićić.

Interesantno će biti vidjeti i razvoj događaja kada je u pitanju PDP, odnosno Mladen Ivanić, počasni predsjednik ove partije i aktuelni član Predsjedništva.

Postoje procjene da bi uskoro moglo doći do približavanja Ivanića i Dodika, koje bi, ukoliko se to desi, moglo rezultirati Dodikovom podrškom Ivaniću za još jedan mandat, u zamjenu za neku vrstu partnerstva, ili čak saveza ove dvije stranke. No, to je sve zasad samo u domenu spekulacija.

Tanja Topić, politička analitičarka iz Banjaluke, slaže se da su uveliko počele rasprave i lobiranja za funkcije predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH. "Već sada imamo naznaka da pojedine partije žele svoje kandidate, a ne da to budu kandidati s koalicionim partnerima s kojima su dosad nastupali. U pojedinim partijama ima više pretendenata, ali i prilično spinovanja i puštanja probnih balona s isticanjem imena. Ali to je normalno, žele se testirati i građani, ali i i sopstvene partije", ističe Topićeva.

Zaključuje da se, s tim u vezi, spinuje s pravljenjem nemogućih kombinacija koje potiru sva politička rivalstva dosad i spajaju ljute protivnike.