Radončić: Koalicija sa SDA ubuduće samo tehnička

SARAJEVO - Lider Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudin Radončić je u emisiji Dan uživo na N1 televiziji komentarisao posljednja aktuelna dešavanja u BiH, odnosno govorio o reviziji tužbe BiH protiv Srbije ali i koaliciji na nivou BiH.

Na pitanje da li je Bakir Izetbegović imao namjeru prikupljati političke poene i obmanjivati narod, Radončić je odgovorio:

"On je mislio da je to utakmica koja će trajati mjesecima, gdje će se praviti tenzije. Šokiran je odlukom suda i svi na dunjaluku su sada krivi osim njega. Trebamo spustiti loptu, pogledati jedni drugima u oči ako je to moguće. Što se tiče koalicije i SBB-a ova koalicija je ubuduće samo tehnička, podržat ćemo samo ono što je u interesu građana.

"Ne postoji veza zbog svojatanja vlasti i neiskrenosti. Sve što dogovorimo traje dva dana. S ovakvim pristupom prvenstveno Bakira Izetbegovića ubuduće ćemo koalirati dok ne nađe zamjenu za nas ili ćemo biti u tehničkom mandatu. On je meni dizao spomenike kao graditelju, medijskom magnatu, a ja sam govorio da smo napravili koaliciju da riješimo probleme. Koalicije ima, ali nema rješavanja problema. Nekome je stalo da ima svoj pašaluk", kazao je Radončić za N1.

Lider SDA Izetbegović je izjavio kako Radončić radi sve kako bi sjeo na njegovo mjesto u Predsjedništvu BiH.

"Ja nisam pitanje ostavke pomenuo prvi niti rekao da bih ja sjeo tamo. On je uradio još jednu brutalnu laž i rekao da bih ja sjeo na njegovo mjesto. On izgleda ne zna Ustav BiH jer ako ode član Predsjedništva BiH na njegovo mjesto se bira poslanik iz Predstavničkog doma, gdje ja ne sjedim. To je još jedna laž u kontinuitetu, a možda ima i za psihijatre posla", izjavio je Radončić.

Lider SBB-a je kazao da protiv Bakira Izetbegovića govore svi, a ne samo on.

"On je politička prošlost. Ostaće upamćen u politici beščašća, gledate srebreničke majke i lažete im."

(N1)