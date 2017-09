Radončić: U koaliciju sa SDA smo ušli jer su nas molili i pod uslovom da nema fildžan države

SARAJEVO - Iako su SDA i SBB u koaliciji na državnom i federalnom nivou tokom aktuelnog mandata, nakon prošlogodišnjih lokalnih izbora, javna prepucavanja između SDA i SBB postala su gotovo svakodnevna. Savez za bolju budućnost (SBB) Bosne i Hercegovine izdao je saopštenje za javnost o koaliciji sa SDA.

Kako je navedeno iz SBB-a, "koalicija sa Izetbegovićem je pukla zbog njegovog laganja naroda", a o tome je u emisiji Dan uživo" na televiziji "N1" govorio predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

"Mi smo u koaliciju ušli ne jer smo htjeli, već jer je bio raspad Federacije a i molili su nas iz SDA da uđemo i ušli smo pod uslovima da Čović neće cijepiti Republiku Srpsku, da neće dobiti 'treći entitet' i nema 'fildžan države'. Mi želimo da se u politici vrati moralna kategorija riječ. Iz SDA dobili su sve premijere, direktore pošta, razvojnih banaka, itd. ali smo vidjeli da se na tim mjestima ne radi. Bilo je podizanja atmosfere ali čuveni sastanak u Vijećnici, kada je Izetbegović dezavuisao sve nas da ima dokumente u vezi Srbije. Onda smo odbili da učestvujemo u privatizaciji Fabrike duhana, Bosnalijeka i Sarajevo osiguranja, kad je našu uspješnu kompaniju trebalo prodati za 5 miliona", komentarisao je Radončić za "N1" te dodao kako između njega i Izetbegovića nema ličnog sukoba.

"On je političar koji zagovara jednu političku opciju a građani će u oktobru reći šta žele, odnosno da li žele tvrđi pristup koji liči na Erdoanov, i jedan pristup gdje se nije odustalo od ideje 'fildžan države'. Mi želimo mekši pristup i želimo da se čuva islam i naše vrijednosti islama i mislim da su to normalne prirodne razlike koja će trajati do kraja između nas", dodao je.

Radončić je ranije govorio da Izetbegović potcjenjuje kolektivnu pamet građana, a o tome je rekao: "Mi moramo vratiti u politiku odgovornost. Dalje moramo rješavati i odgovarati na pitanja zašto nema vode, zašto se ne gradi prva transferzala...".

"Komšić je uradio potez koji ja nisam htio - napustio je vlast i mi smo ušli nevoljno, da zatvorimo to stanje s time što smo očekivali da će SDA popraviti svoj odnos prema koalicionim partnerima", istakao je lider SBB-a gostujući u Danu uživo.

Komentarisao je i rad Savjeta ministara BiH te kazao kako "Zvidzić nije napravio ništa, a da je ministar Jusko uradio sjajne poslove kada je Transportna zajednica u pitanju".

"Zvizdić se prepao da se ne zamjeri Dodiku pa nije potpisao. Također, mi već devet mjeseci nismo ispunili Upitnik EK koji su druge države ispunjavale za 2-3 mjeseca, a sada imate Zvizdića koji kaže da to nećemo uraditi ni za godinu. Pa gdje je tu njegovo liderstvo? Pokazalo se da nema karizmu ni regionalni autoritet ni snagu da izbalansira odnose u Vijeću kojeg vodi", naglasio je.

Radončić je govorio i o "frakcijama" unutar SDA te je rekao kako u zadnje vrijeme "niko ozbiljan ne želi da razgovara sa Izetbegovićem - ni Dodik, ni Radončić ni Čović ni Govedarica - i da se radi o čovjeku kome držanje riječi nije jača strana".

On smatra da će te turbulencije u SDA biti sve veće i veće.

"Mi smo bili žestoki kritičari SDA i nismo željeli ostati na varanju javnosti - neću lagati da je zaposleno 100.000 ljudi. Vršit ćemo unutrašnji pritisak da se mora nešto raditi i uvjeriću svakoga da nema ličnog sukoba s Izetbegovićem. Mi želimo da relaksiramo situaciju, i naši ministri su bili kooperativni ali više neće biti", dodao je Radončić.

A o tome da li to znači da neće više nikad ići u koaliciju s SDA Radončić kaže:

"Nikad više s Bakirovom SDA. Probali smo to. Nismo ušli u koaliciju da stvari idu gore nego bolje".

Lider SBB-a je govorio i o mogućim rezultatima izbora naredne godine, a na pitanje novinara televizije "N1" da li će Dodik i Izetbegović biti gubitnici na izborima 2018. je naveo:

"Ne smijem reći ništa za SNSD jer su potentna politička stranka tamo, ali je sigurno da će u delikatnijoj poziciji biti Izetbegović. Nadam se da ćemo imati fer izbore, da nam neće krasti izbore. Ja nisam izgubio od Izetbegovića, već su on i Zukić vrlo organizirano krali. Ovo je jedan ideološki sukob i SDA smeta umjerenija linija".

Na kraju intervjua je rekao i da će se u "BiH dogoditi potpuna polarizacija, i da će na jednoj strani biti SDA sa Bakirom Izetbegovićem a na drugoj sve progresivne političke opcije koje ne žele da im politički idol bude Erdoan".

