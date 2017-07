Rat poslanika zbog OBA

SARAJEVO - Sjednicu Predstavničkog doma parlamenta BiH danas je u Sarajevu obilježila burna rasprava povodom afere koja je izbila zbog "curenja" informacija, odnosno upućivanja na krivotvorenje informacija iz Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) prema samoj Agenciji.

Dio članova Komisije i poslanika optužili su Nikolu Špirića, predsjedavajućeg Komisije, da je OSA poslao lažni, odnosno nepostojeći zaključak u okviru kojeg, navodno, on mimo znanja direktora OSA naređuje glavnom inspektoru Damiru Bevandi da istraži je li bilo proceduralnih grešaka u postupku zavođenja dokumenta "Ušće". A akcija "Ušće", vrijedi podsjetiti, odnosi se na (ne)prisluškivanje Aleksandra Vučića, tadašnjeg premijera, a aktuelnog predsjednika Srbije.

Sadik Ahmetović, član Komisije, otvoreno kaže da odnosi unutar ovih struktura nisu dobri i da ih treba što prije riješiti.

"U suprotnom, OSA prijeti da postane talac pojedinaca i stranaka i time oslabi svoju ulogu vezanu za zaštitu države. Zabrinjavajuće je, dakle, što je Špirić OSA dostavio zaključke koje članovi Komisije nisu usvojili", kaže on. Smatra da, ukoliko se utvrdi da zaključci nisu dio zapisnika te da nisu bili dio glasanja, treba da bude otvoreno pitanje Špirićeve odgovornosti.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a, otišla je i korak dalje, predloživši pokretanje istrage. Ona smatra, ukoliko se pokaže tačnim da je Špirić uputio lažne zaključke, da je riječ o krivičnom djelu.

"Znam da Komisija nije usvojila nikakve zaključke. Ne želimo da budemo sudija i očekujemo od OSA potvrdu da li su primili zaključke s potpisom Špirića, kako to tvrde mediji. Ako jesu, Špirić treba biti smijenjen i treba da budu poduzete ostale radnje u skladu sa zakonom", smatra ona.

Damir Bećirović, također član Komisije, smatra da OSA radi svoj posao na zakonit način, ali da postoje određeni problemi kod pojedinaca koji izlaze van nadležnosti i u tome imaju podršku određenih članova Komisije.

"Tu prvenstveno mislim da članove Komisije iz SNSD-a i HDZ-a", kaže on.

Na sve ovo Špirić tvrdi da su zaključci Komisije proslijeđeni na zakonit način, jer su usvojeni na sjednici ove komisije.

"Nije OSA ni ova komisija Nikole Špirića. To je državna institucija. Ne mogu da shvatim, ako su zatvorene sjednice Komisije, otkud materijali u javnosti? A bavili smo se sa dvije bitne stvari. Prvo je akcija 'Ušće', koja je ozbiljna priča za jednu obavještajnu službu, u kojoj je prvi put, koliko ja znam, jedna država zavela obavještajni rad prema susjednoj zemlji, prema Srbiji. Još to nismo doveli do kraja i otuda strah u Savezu za promjene, koliko je njihov kadar učestvovao u tome. Druga stvar su bili međuljudski odnosi unutar OSA", rekao je Špirić. Tvrdi da je sve učinjeno prema zakonu.

"Zaključci koji su potpisani, proslijeđeni su, usvojeni, a Komisija na zadnjoj sjednici nije usvojila zapisnik i time će se baviti na narednoj sjednici. Poznato je kako se usvajaju zaključci i zato ja pitam otkud oni 'vani'? Kako nema stenograma, jer nema mogućnosti snimanja, zašto se onda parlamentarna većina nije potrudila da Komisija može da radi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka", rekao je Špirić.

Sve ovo, što je posebno indikativno, dešava se samo nekoliko dana pred skup visokog rizika u Srebrenici, na šta upozoravaju i sigurnosni stručnjaci.

"Volio bih da imam pravi uvid u sve, kako bih imao kompletnu sliku, međutim, ono što je problematično jeste zašto se u javnost iznose takve informacije svega nekoliko dana pred obilježavanje Srebrenice, što je svakako skup visokog rizika", kaže Jasmin Ahić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Inače, danas su poslanici odgodili raspravu o izvještaju o radu Vijeća ministara BiH u 2016. godini za narednu sjednicu. Dogovoreno je da se parlamentarnim komisijama da prilika da još jednom razmotre izvještaj u prisustvu predstavnika Vijeća ministara.

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, rekao je da je opravdano što je prolongirana rasprava o izvještaju, jer nisu bili prisutni ministri Mirko Šarović, Dragan Mektić i Ismir Jusko. Istakao je da je on bio spreman da odgovara na pitanja.

Košarac vrijeđao Pandurevićevu

Tokom sjednice Predstavničkog doma BiH došlo je do verbalnog sukoba između Aleksandre Pandurević i Staše Košarca, poslanika SDS-a i SNSD-a.

Naime, kada je Pandurevićeva zatražila da se privremeno suspenduje Nikola Špirić, Košarčev stranački kolega, on je počeo vrijeđati Pandurevićevu.

Košarac je kazao Pandurevićevoj da, s obzirom na to da je još gospođica, vodi računa o svom imidžu.

"Nemojte da ljudima stavljamo metu na čelo", kazao je Košarac.

Na ovo je reagovao Šefik Džaferović (SDA), predsjedavajući ovog doma, upozorivši Košarca da nije dozvoljeno takvo ponašanje u sali parlamenta.

"Mnogi su svjedoci da u zidovima ovog parlamenta nismo nikad čuli ovako vulgarne riječi kao što su riječi Košarca koje je uputio meni, ali to govori o njemu, o njegovom odgoju, o njegovom nedostatku kulture. Zar neko ko ima majku, ženu, rođake, može takve riječi uputiti jednoj ženi", rekla je Pandurevićeva.

HDZ glasao za prijedlog za smjenu Džaferovića

Da se situacija u parlamentu BiH mijenja i da definitivno ne postoji većina, govori činjenica da je na početku današnja sjednice Predstavničkog doma, kada su poslanici SNSD-a tražili da se u dnevni red uvrsti tačka o smjeni Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg tog doma, osim te stranke za ovaj prijedlog glasao i Nikola Lovrinović, šef Kluba poslanika HDZ BiH.

"Ja za to imam svoje razloge", rekao je Lovrinović.

Dom je na kraju odbio prijedlog, ali za razliku od prethodnih sjednica kada su poslanici SNSD-a, nakon što njihov prijedlog ne bi prošao, napuštali zasjedanje, ovaj put su odlučili ostati u sali, ali su rekli da neće učestvovati u raspravama.