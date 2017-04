Ratno oružje iz BiH završilo u rukama stranih kriminalnih organizacija i terorista

SARAJEVO - Uprkos akcijama policijskih agencija, oružje i eksplozivna sredstva koja su zaostala nakon rata u Bosni i Hercegovini nalaze svoj put do zemalja Zapadne Evrope i po visokim cijenama se prodaju kriminalnim organizacijama, ali nije potvrđeno da se koriste za terorističke aktivnosti.

Prema policijskim istragama, oružje se krijumčari i iz BiH odlazi u Austriju, Švedsku, Holandiju, Njemačku i Hrvatsku. U tim državama krijumčarene puške prodaju se od 3.000 do 10.000 maraka, dok se cijene ručnih bombi kreću od 200 do 1.000 maraka, prenosi Birn.

Policijske agencije u BiH nemaju tačne podatke o tome za koja krivična djela se krijumčareno oružje koristi, ali operativne informacije pokazuju da se ono dostavlja kriminalnim organizacijama koje se bave izvršenjem raznih krivičnih djela.

U Tužilaštvu BiH su naveli da su imali koordinaciju i saradnju s policijama i pravosuđem stranih zemalja, te da su, između ostalog, uspjeli spriječiti i slanje snajperskog nišana u Sjedinjene Američke Države (SAD).

Problem oružja zaostalog iz rata, iako je prošlo više od 20 godina, još uvijek nije riješen. Jedno od mogućih rješenja koja predlaže stručnjak za sigurnost jeste da BiH otkupi naoružanje i uništi ga.

Višestruko skuplje

U protekle tri godine Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) je u 19 akcija zaplijenila 247 dugih i kratkih cijevi, 179 kilograma eksploziva, 154 ručne bombe, 60 projektila za bestrzajni top i tako dalje.

“Oružje koje je pronađeno tokom operativnih akcija najčešće je zaostalo iz rata i odgovara kategoriji lakog i malog naoružanja, kao i minsko-eksplozivnih sredstava”, kazali su u SIPA.

Prema informacijama do kojih je došla SIPA, planirane destinacije za krijumčarenje oružja bile su Francuska u tri slučaja, Švedska u dva, te Italija i Njemačka u jednom slučaju.

I druge policijske agencije u BiH se susreću s akcijama u kojima se pokušava prokrijumčariti nelegalno oružje u druge države.

“U operaciji kodnog naziva ‘Šiling’, u Austriju su stigle dvije automatske puške. Oduzela ih je austrijska policija i nisu iskorištene za vršenje krivičnih djela”, naveli su u Policiji Brčko Distrikta.

Prema njihovim operativnim informacijama, oružje koje uspije proći na teritoriju drugih država trebalo se dostavljati kriminalnim organizacijama koje se bave izvršenjem raznih krivičnih djela.

“Postoji mogućnost da oružje koje se krijumčari prema Zapadnoj Evropi može doći i u ruke pojedinaca ili terorističkih organizacija koje pripremaju i vrše napade u Zapadnoj Evropi. Prilikom provođenja istraga od Policije Brčko Distrikta nije potvrđeno da je oružje iz BiH došlo u ruke terorističkih organizacija”, rekao je Mirsad Ribić, pomoćnik šefa Jedinice kriminalističke policije za borbu protiv droga i organizovanog kriminala Policije Brčko Distrikta.

Kako je kazao Ribić, oružje iz BiH je došlo do Austrije, Švedske, Holandije, Njemačke i Hrvatske, a planirano je da bude prokrijumčareno do Austrije i Švedske, ali su to uspjeli spriječiti.

Cijene pištolja na crnom tržištu u BiH kreću se od 300 do 700 maraka, pušaka od 250 do 450, dok su bombe od 20 do 70 maraka.

To isto oružje koje se prokrijumčari u zemlje Zapadne Evrope, prema policijskim saznanjima, košta nekoliko pušta više. Tako da su cijene pištolja od 1.000 do 2.000 maraka, pušaka od 3.000 do 10.000, dok su bombe od 200 do 1.000 maraka na crnom tržištu zemalja Evropske unije.

Dekan sarajevskog Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić je rekao da se nelegalno oružje po većoj cijeni prodaje na Zapadu – iz logičnih razloga, jer je teži put da se prokrijumčari nešto prema Evropskoj uniji, i iz tehničkih razloga koje imaju granični prijelazi i uvezanosti sigurnosnih agencija.

U Policiji Republike Srpske (RS) su kazali da je krijumčareno oružje bilo namijenjeno za organizovane kriminalne grupe na području Evrope, koje su one koristile za svoju zaštitu, kao i za vršenje krivičnih djela s elementima nasilja i zastrašivanja.

“Najčešće se krijumčare razne vrste pištolja, eksploziva, ručnih bombi i vojnih automatskih pušaka. Cijena nelegalnog oružja je različita i zavisi od zemlje u kojoj se prodaje, ali i od vrste, kvaliteta i očuvanosti oružja, te odnosa ponude i potražnje”, rekla je Mirna Miljanović, glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS).

U Tužilaštvu BiH su kazali da poduzimaju intenzivne aktivnosti u borbi protiv neovlaštenog prometa oružja i vojne opreme.

“Realizirali smo uspješnu suradnju sa institucijama u Hrvatskoj, Austriji, Francuskoj, Holandiji i Švedskoj”, rekao je Boris Grubešić, glasnogovornik Tužilaštva BiH, podsjetivši da su aktivnosti često uključivale i hapšenja i pretrese u stranim zemljama.

Korajlić je pojasnio da se nekada može desiti da policijske agencije u dogovoru propuste određeni transport kroz BiH ili dio Evropske unije, da bi ga dočekali na krajnjem odredištu. To je jednostavno iz razloga što će se, ako se presiječe taj lanac negdje na početku ili u sredini, otkriti samo oni koji su u svemu tome manje bitni.

“Vrlo su bitni i krajnji korisnici, konzumenti takve vrste naoružanja, jer su vrlo često uvezani sa onim eventualnim osobama koje će možda biti izvršioci tog krajnjeg zločinačkog čina”, kazao je Korajlić.

Prodaš pušku – dobiješ pare

U policijskim agencijama su pojasnili da osobe koje se dovode u vezu s krijumčarenjem oružja i vojne opreme, uglavnom su odranije poznate policiji u vezi s krivičnim djelima razbojništva, trgovine narkoticima ili izazivanja opće opasnosti. Tek nekolicina njih se bavi trgovinom oružjem i vojnom opremom.

U Sudu BiH je zbog neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene okončano više od deset postupaka. Neki od njih su završili uslovnim osudama, u pojedinačnim slučajevima je izrečena oslobađajuća presuda, a najveća kazna – od po tri godine zatvora – izrečena je Adisu Ramiću i državljaninu Švedske Osmanu Abdel Salamu i to nakon što su prihvaćeni njihovi sporazumi o priznanju krivice koje su sklopili s Tužilaštvom BiH.

Bili su optuženi da su iz BiH prema Švedskoj pokušali prokrijumčariti eksplozivnu napravu, namijenjenu za izvršenje krivičnog djela u toj skandinavskoj zemlji, a napravu je u vozilu pokušao prebaciti Abdel Salam.

U toku je suđenje Izetu Redžoviću, Harisu Hodžiću, Mustafi Šemiću, Nikoli Pandži, Muhamedu Mehmetiju, Mensadu Sijariću i Mariju Prci zbog optužbe da su nabavljali vatreno oružje i iz BiH ga krijumčarili u Srbiju i Njemačku te ga prodavali njima poznatim osobama, i time ostvarili značajnu imovinsku korist. U Sudu BiH je u toku suđenje i Sabrinu Mečeviću za neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe.

Uprkos sudskim procesima, stručnjak za sigurnost Damir Alagić smatra da se situacija može riješiti tako da država kupi oružje koje je zaostalo iz rata.

“Koliko to izgledalo kao apsurdna situacija, ona je, po meni, vrlo realna. Prodaš pušku i dobiješ pare. To je jedini način u ovoj zemlji besparice”, kazao je Alagić, istaknuvši da bi se tako napravio ozbiljan pomak u prevenciji korištenja i zloupotrebe oružja u BiH.

Uz to, Alagić smatra da bi države koje su prošle iskustvo terorističkih napada vrlo rado pomogle da se smanji mogućnost dotoka oružja na njihovu terotoriju.

(NN/fokus.ba)