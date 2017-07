Reakcije iz RS o odluci Ustavnog suda: Politički sud u službi jednog naroda

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da će odluka Ustavnog suda BiH kojom su odbijene kao neosnovane apelacije poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o 1. martu i 25. novembru dodatno zakomplikovati situaciju i razviti nepovjerenje u BiH, te dodao da je evidentno da će Srbi i dalje slaviti 9. januar, kao što će se u FBiH i dalje slaviti 1. mart.

Ivanić je istakao da je ova odluka još jedan dokaz da je sve politika i da nema nijednog principa.

On kaže da je samo u BiH moguće osporavati jedan datum jer je mimo volje jednog naroda, a prihvatiti drugi datum koji je, takođe, mimo volje jednog naroda.

"Ne vjerujem da je za nekog iznenađujuća ova odluka Ustavnog suda BiH. Što se mene tiče, ovo je bilo očekivano. Ovo je dodatna komplikacija, dodatno dizanje tenzija i dodatno bavljenje prošlošću o kojoj nemamo isti stav, niti ćemo ga imati još dugo. Umjesto da se bavimo budućnošću i stvarnim životom mi ćemo potrošiti dane pričajući o posljedicama ove odluke", rekao je Ivanić na vanrednoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

On smatra da u vezi sa ovim nije trebalo ništa ni počinjati.

"Evidentno je da će se u Republici Srpskoj slaviti 9. januar i da to niko ne može zabraniti, kao što je evidentno da će se u Federaciji BiH obilježavati 1. mart i da ni to ne može, niti je Srpska ikada htjela da zabrani, dok nije došlo do 9. januara", naveo je Ivanić.

On smatra da je Ustavni sud BiH morao da ima hrabrosti i snage i da ostane principijelan.

"Da je bio principijelan možda bi i njegova prva odluka o 9. januaru dobila na težini. Ovako, odluka o 9. januaru nema smisla", rekao je Ivanić.

Dodik: Povući srpske sudije

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će odluka Ustavnog suda BiH produbiti već postojeći politički haos u BiH, te poručio da taj sud treba delegitimisati povlačenjem iz njegovog rada dvojice srpskih sudija.

"To nikada neće biti naši praznici. Ni minimalno povjerenje u Ustavni sud BiH više ne postoji. To je politička odluka motivisana isključivo donošenjem loših odluka za srpski narod. Argumentacija koju su upotrijebili u vezi sa našim praznikom (9. januar) sada ne važi u gotovo identičnoj situaciji kada oni imaju 1. mart koji vrijeđa Srbe", rekao je Dodik novinarima u Zvorniku.

Dodik je ocijenio da u Srpskoj nema niko ko će to prihvatiti.

"Treba prestati bilo šta očekivati od tog suda, treba povući dvojicu srpskih sudija i učiniti to mjesto nelegitimnim, što treba raditi u narednom periodu", istakao je predsjednik Srpske.

Na pitanje hoće li za tu inicijativu imati podršku drugih partija, van vladajuće koalicije, Dodik je istakao da je ovdje riječ o interesima Srpske i srpskog naroda i da "sve partije imaju pravo da se motivišu svojim razlozima za i protiv".

Dodik je podsjetio da su u Ustavnom sudu BiH dominantna dva Bošnjaka i tri stranca.

"Mi se nalazimo u jednoj zarobljeničkoj, da ne kažem poziciji okupacije od suda koji je motivisan, ne ustavom ili zakonom, već isključivo političkim motivima muslimana u BiH", naglasio je Dodik.

On je poručio da će Srpska nastaviti da obilježava 9. januar i da ne obilježava 1. mart, te da se "grdno vara" neko ako se sada ponaša slavodobitno.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Srbima u ovom trenutku potreban jedinstven stav iz Republike Srpske, bez obzira na poziciju i opoziciju.

"Stav će biti zauzet kada se iščita odluka Ustavnog suda i kada se vide sve njene posljedice. Kada dobijemo odluku, vidjećemo da li preduzimati nešto u pravnom smislu i šta, jer je riječ o najvišoj zakonodavnoj instanci. Treba preduzimati korake u okviru međunarodnih odnosa", ocijenio je Čubrilović.

On smatra da je Ustavni sud BiH pokazao da je u funkciji jednog, eventualno dva naroda, ne uzimajući u obzir činjenicu da je BiH veoma složena država tri konstitutivna naroda i da treba donositi odluke u smislu njihovog pomirenja.

"Ova odluka je u najmanju ruku zaprepastila, vjerujem, većinu građana u Republici Srpskoj. Imati takva mjerila i takve aršine, pokazuje da se radi o potpuno političkom sudu koji nema nikakve veze sa pravom i pravnom zaštitom i ne znam samo kako Srbi poslije ovakve odluke mogu da se osjećaju u BiH", naglasio je Čubrilović.

Čubrilović kaže da ovakva odluka ne ide u prilog pomirenju i napretku u BiH i da pokazuje da se ne uvažava nijedna činjenica koja dolazi iz Republike Srpske, ma koliko ona bila "pravno potkovana".

Potpredsjednik NSRS Nenad Stevandić izjavio je da je ovakvom odlukom otvorena nova kriza, te na direktan i rigidan način potvrđeno da u BiH vladaju šerijatska pravila.

Stevandić je ocijenio da ovakva odluka predstavlja kraj iluzije o ravnopravnosti jer je nametnuta potpuna neravnopravnost koja nije u skladu sa interesima entiteta i naroda.

"Jednom narodu osporena su istorijska i kulturološka prava, što je drugom dozvoljeno, čime ih stavljaju u istu situaciju kao i kada je riječ o tretmanu žrtava koje su, takođe, u neravnopravnom položaju. Stratišta srpskog naroda u Federaciji BiH ne mogu da se obilježe, dok su, sa druge strane, srpski predstavnici obišli Potočare i pokazali poštovanje", rekao je Stevandić.

Lider Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da odluka Ustavnog suda ne samo da je presedan, nego će bitno uticati na pogoršanje političkih odnosa u BiH.

"Veoma sam razočaran ovom odlukom. Po ko zna koji put Ustavni sud staje na stranu onih koji podstrekavaju loše odnose u BiH", rekao je Đokić i dodao da je Ustavni sud BiH još jednom iskoristio politički pristup, a ne pravni.

"Ako je Sud koristio nekakve argumente prema Republici Srpskoj u vezi sa 9. januarom, onda su te iste argumente imali i za 1. mart. To dovodi do nemogućeg stanja u ovoj zemlji, u pogledu mogućnosti da poštujemo i da prihvatamo odluke ustavnog suda BiH", smatra Đokić.

Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je, povodom odluke Ustavnog suda, da ni najveći optimisti više ne mogu vjerovati u budućnost BiH.

"Poruka koju je poslao Ustavni sud BiH gora je od onoga što smo doživljavali u prošlosti. Svi oni koji su dobronamjerni očekuju da u BiH bude jednak pristup događajima i pojavama, ali je očigledno da ni najveći optimisti, nakon ovakve presude, ne mogu više vjerovati u BiH, naročito ne u njenu budućnost", izjavio je Pavić.

On je dodao da se u Republici Srpskoj mora naći adekvatan odgovor na ovakva postupanja sudova zbog njihovih dvostrukih aršina, ne samo u ovom slučaju, nego u svim suđenjima Srbima kada je riječ o ratnim dešavanjima.

Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović izjavio je da će odluka Ustavnog suda BiH o 1. martu i 25. novembru proizvesti vrlo bolne osjećaje u Srpskoj, jer se njom pokušavaju potvrditi dva dana koja su bila pogubna za Srbe u BiH.

"Izuzetno smo nezadovoljni zbog odluke Ustavnog suda. Zato smo i govorili da je bitno da se promijene struktura rada i način donošenja odluka u tom sudu da bi ta pravna institucija bila u potpunosti vlasništvo domaćih sudija", rekao je Borenović i dodao da u tom slučaju odluke ne bi bile donošene preglasavanjem, već uz saglasnost sudija koji dolaze iz sva tri konstitutivna naroda i iz oba entiteta.

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovane zahtjeve 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o proglašenju 1. marta danom nezavisnosti takozvane Republike BiH i članova Zakona o proglašenju 25. novembra danom državnosti takozvane Republike BiH.