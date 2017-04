Regionalna politička elita u Mostaru na radnoj večeri

MOSTAR - Lideri regiona sastali su se u Mostaru gdje će u utorak prisustvovati otvaranju Međunarodnog sajma privrede "Mostar 2017", i zauzeli zajednički stav da je ovaj sajam odlična prilika za razvijanje regionalne saradnje.

Ovogodišnji partner sajma je Republika Hrvatska čiji će premijer Andrej Plenković u 11 časova zvanično otvoriti sajam.

Otvaranju će između ostalih prisustvovati aktuelni premijer Srbije Aleksandar Vučić, premijer Crne Gore Filip Vujanović, zamjenik ministra poljoprivrede Kine Ću Dongju, kao i brojne druge ličnosti iz političkog i privrednog života regiona i svijeta.

Uoči otvaranja sajma član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda održao je niz sastanaka sa liderima država regiona, na kojima je istaknuto da je sajam prilika da se riješe mnoga regionalna pitanja i dogovore načini za razvijanje saradnje.

Nakon sastanaka lideri regiona prisustvuju zajedničkoj radnoj večeri u restoranu "Romansa".

Čović je pojasnio da će se na radnoj večeri razgovarati o različitim pogledima na budućnost ovog dijela Evrope te je najavio i svoju novu političku inicijativu.

"Izložit ću jedan koncept koji bi omogućio da se u narednih pet-šest mjeseci ponovo probudi interes naših prijatelja za BiH u kojoj je sveopći zastoj", rekao je hrvatski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za "Večernji".

Čović smatra da je veoma važan dolazak u Mostar premijera Srbije i Hrvatske Aleksandra Vučića i Andreja Plenkovića.

On je uvjeren kako uprkos postojećim problemima ima prostora za promjene na bolje i napredak te najavljuje da će to nastojati i da dokaže, i istakao da BiH ne smije da odustane od nastojanja da do kraja godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

"U tom smislu je važna potpora i naših prvih susjeda pri čemu primarno mislim na Hrvatsku i Srbiju", rekao je Čović.

Vučić je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje mostarskom sajmu, navodeći da će u utorak, na otvaranju, biti više kompanija iz Srbije nego prošle godine, jer je ekonomska saradnja od izuzetnog značaja.

On je dodao da je sa Čovićem razgovarao o srpsko-hrvatskim odnosima i odnosima u regionu.

"Dogovorili smo se da tu saradnju unapređujemo, jer to znači bolji život za sve naše narode, ni na čiju štetu", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše napete odnose u regionu, Vučić je rekao da je bolje da se svakog dana razgovara, nego da se bilo koje zlo dogodi.

"Mislim da je budućnost u razvoju i to mi nije šuplja priča, već jedina moguća. Želim da verujem da svi normalni ljudi hoće bolji život i spreman sam da uložim u to svu energiju", istakao je Vučić.

Plenković je izrazio zadovoljstvo zbog napretka BiH te spremnost Republike Hrvatske da nastavi pružati svu potrebnu podršku BiH u procesu evrointegracija.

Premijer Hrvatske je istakao pozitivna očekivanja od zajedničke sjednice Vlade Republike Hrvatske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine koja bi trebalo da bude održano uskoro.

Plenković je naglasio da Hrvatska očekuje hitno donošenje novog izbornog zakona koji će garantovati ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Pozvao je vlasti u BiH da nastave da predano rade na reformama i održavanju političke stabilnosti.

"Na svom evropskom putu BiH će i dalje imati podršku Republike Hrvatske kako bilateralno tako i kroz evropske institucije", saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Večeri prisustvuju i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Predsjednik Srpske Milorad Dodik je izjavio da je sajam prilika da se po strani ostave nesuglasice i da se okrene jačanju regionalne saradnje.

"Drago mi je da su se ovdje okupili svi najvažniji ljudi u regionu. Ovo može da bude dobra prilika da se neke nesuglasice na bilo kojem nivo u regionu počnu rješavati na bilo koji način", izjavio je Dodik.

Međunarodni sajam privrede "Mostar 2017" trajaće do 8. aprila, a okupiće 800 izlagača iz 30 zemalja svijeta.

U okviru Sajma tradicionalno će se održati podsajamske manifestacije kao što su Sajam turizma te sajmovi knjige i grafičke industrije.