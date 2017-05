Renesansa mračne ideologije - fašizam se uvukao u uglađena odijela

BANJALUKA - Fašizam u Bosni i Hercegovini i na ovim prostorima nikada nije sasječen u korijenu pa tako ni pobijeđen, a posljednjih godina čak svjedočimo i njegovoj renesansi.

Leg. Evropa slavi svoj dan (Šifra: fasizam1 ili dan evrope)

Ovo je, u najkraćem, zajednički stav historičara i političkih analitičara na pitanje o datom trenutku u kojem se nalazi bh. društvo i zemlje regiona u cjelini, a povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, koji se na Starom kontinentu obilježava i kao Dan Evrope. Naime, 9. maj već je općeprihvaćen i kao datum osnivanja EU onakve kakva je ona danas, a nakon što je 1950. Robert Šuman predstavio svoj prijedlog organizovane Evrope ("Šumanovu deklaraciju").

Međutim, više od pola stoljeća nakon toga gotovo svi se uglas slažu da je fašizam i dalje živ, samo što je kamufliran iznutra.

"Strah me da mnogi akteri, prije svih politički, nisu svjesni tih vrijednosti i da je više nego što bi smjelo biti onih koji koketiraju s fašizmom i utjelovljuju mu život. Za to ne treba da bacamo pogled dalje od našeg okruženja, primjera je bezbroj", kaže Tanja Topić, politički analitičar iz Banjaluke.

Naglašava da, uz sve, danas imamo selektivan odnos prema fašizmu. "Kritikujemo ga samo kad ga prepoznamo kod drugih uglavnom tradicionalnih 'neprijatelja'. Kad ga ispoljavaju neki pripadnici sopstvene zajednice, necivilizacijski ga prešutimo", ističe Topićeva.

Profesor Esad Bajtal fašizam slikovito opisuje kao vrstu korova koji nije sasječen u korijenu i sada ponovo buja.

"Ovo je neofašizam, danas je on potpuno otvoren i jasan. To više nije fašizam crnih mantila i kukastih krstova, već bijelih košulja i uglađenih odijela. On sebe čak pokušava nazvati demokratskim, pa tako četnici i ustaše sebe danas pokušavaju proglasiti antifašistima, a partizane koji su pucali na Nijemce fašistima, što je apsurd današnjeg doba", kaže Bajtal.

Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, smatra da bi zbog svega danas trebalo uspostaviti jasnu definiciju ko ima pravo obilježavati 9. maj.

"Meni je više postalo degutanto gledati i za 25. novembar i za 9. maj političke licemjere i nemoralne ljude. Upravo one uz čiji blagoslov danas imamo ulice i škole koje nose imena sljedbenika fašističke ideologije", kaže Šehić.

Ipak, prema mišljenu Predraga Praštala, predsjednika Evropskog pokreta u BiH, vrlo je značajno da se u našoj zemlji obilježava ovaj datum.

"Vrlo je bitno da nove generacije uče o zlu koje se zove fašizam. Nažalost, on na Balkanu nikada nije bio do kraja iskorijenjen, već samo uspavan, prikriven. Također je neprimjereno i destruktivno ono što se danas dešava na Balkanu, a to je potpuno izjednačavanje komunizma i fašizma, što je apsurd", ističe on.

U Republici Srpskoj utorak, 9. maj, biće neradni dan, jer se obilježava Dan pobjede nam fašizmom, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.

Dodik: Zastrašujuća rehabilitacija fašizma

Milorad Dodik, predsjednik RS, ocijenio je da rehabilitacija fašizma i pristalica fašističkog pokreta u zadnje vrijeme poprima zastrašujuće razmjere, ali da Rusija predvodi borbu protiv toga.

"U tom kontekstu, borba za opšte ljudske vrijednosti i ujedinjenje ljudi pod tim pokroviteljstvom postaje efikasan mehanizam suprotstavljanja naporima pristalica neofašizma", rekao je Dodik za "Rusku gazetu".

On je istakao da se novi pokreti s ideologijom identičnom nacizmu sve više šire u svijetu, te da se među njih, u izvjesnoj mjeri, mogu ubrojati i sljedbenici radikalnog islama.

"Ovakvi negativni trendovi ugrožavaju stabilnost i bezbjednost cijelog čovječanstva", dodao je predsjednik RS.