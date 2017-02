Revizija tužbe dovela bi do blokade parlamenta

SARAJEVO - Parlamentarna skupština BiH već mjesecima radi na ivici blokade, a dodatno bi situaciju mogla da zakomplikuje moguća odluka Senada Šepića i Salka Sokolovića da se ne vrate u Klub SDA u Predstavničkom domu BiH, te da od sada djeluju potpuno samostalno.

To bi značilo da bi većina bila tijesna i da niko od poslanika ne bi smio biti odsutan kada se izglasavaju važni prijedlozi zakona. Pored ovog problema koji ima Klub SDA u Predstavničkom domu BiH, moglo bi se još više zakomplikovati ako dođe do već najavljene revizije tužbe BiH protiv Srbije. Onda bi koalicioni partner iz Republike Srpske, odnosno stranke okupljene oko Saveza za promjene morale dobro "razmisliti" šta i kako dalje i da li ostati u koaliciji s partnerima koji rade protiv njihovih stavova.

Situacija između HDZ BiH i SDA ionako je dovoljno loša, jer ne postoji dogovor ni o čemu. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, već je rekao da smatra da atmosfera u BiH, u FBiH i koaliciji nije dobra i da umanjuje šanse da budu postignuti kompromisi. Mišljenja je da HDZ BiH uvijek pravi istu grešku, traži više nego što je realno moguće postići u datim okolnostima.

"HDZ, odnosno HNS, ne odustaje od etno-teritorijalne federalizacije koja bi rezultirala i predominantno hrvatskim entitetom, ali svjesni da o tome ne mogu ni razgovarati sa SDA i ne započinju takve razgovore", rekao je on nedavno te naglasio da nema dogovora ni o Izbornom zakonu u BiH.

Damir Bećirović (DF), poslanik u Predstavničkom domu BiH, ističe da parlament ionako ne radi ništa i da je dnevni red i za sjednicu najavljenu za 16. februar smiješan.

"Što se tiče tijesne većine, uvijek oni imaju rezervu, a to su ove manje stranke", kaže Bećirović, koji je komentarišući mogući izlazak Saveza za promjene iz vlasti istakao da bi se to moglo desiti ako bude revizije tužbe, ali da ni sam ne zna zbog čega SDS i dalje ostaje u ovakvoj jednoj koaliciji, s obzirom na to da imaju program i žele promjene.

Borislav Bojić (SDS), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kazao je da će odnose između sebe rješavati HDZ i SDA, te da SDS s tim nema ništa.

Nije želio da govori o tome šta će uraditi SDS ako dođe do revizije tužbe i hoće li eventualno izaći iz koalicije, ali je dodao da će, ako dođe do toga, SDS imati politički odgovor. Ističe da rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujuća, da je važnije ono što kažu velike sile poput Velike Britanije i Njemačke, te da je Dejtonski sporazum okvir u kojem će se djelovati.

"Što se tiče Dragana Čovića, on ne treba pomagati Republici Srpskoj i s njim se nema šta dogovarati, pa da on pravi svoj entitet i da uzima Posavinu, on je briga SNSD-a i neka se oni za njega pobrinu", rekao je Bojić.

Dušanka Majkić (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže da o situaciji u BiH najbolje govori dnevni red za sjednicu iduće sedmice.

"Na dnevnom redu Predstavničkog doma nema nijednog ozbiljnog prijedloga, a dodatno odnose komplikuje i Klub SDA i odnosi unutar te stranke i kluba, kao i najava revizije tužbe. U ovom momentu vlast na nivou BiH kao da ne postoji. Politički partneri SDA i HDZ-u iz RS neće da kažu šta će i kakav politički stav zauzeti ako dođe do revizije i to dovoljno govori o njihovom odnosu. Očito je da nešto kriju kad neće javno da kažu: 'Ako dođe do revizije, mi ćemo izaći iz vlasti.' Zbog toga će i oni da snose odgovornost", kazala je Majkićeva.

Momčilo Novaković (NDP), poslanik u Predstavničkom domu, kazao je da bi eventualno pokretanje revizije tužbe značilo da nema više parlamentarne većine u BiH i da bi SDA sebi morala tražiti novog partnera. Komentarišući situaciju u Klubu SDA, Novaković smatra da se ovo neće završiti samo na izlasku dva poslanika, te da će biti još onih koji će napustiti SDA.

