Rodiću najveće šanse da naslijedi Špirića

SARAJEVO - Dragutin Rodić, delegat DNS-a u Domu naroda BiH, ima najveće šanse da postane predsjedavajući Zajedničke parlamentarne komisije za nadzor nad radom Obavještajno-bezbjedonosne agencije (OBA).

Naime, većina članova Komisije potvrdila je za "Nezavisne" da bi on bio idealna zamjena za nedavno smijenjenog Nikolu Špirića (SNSD).

Tako, Safet Softić (SDA), drugi zamjenik predsjedavajućeg Komisije, kaže za "Nezavisne" da nema ništa protiv Rodićevog imenovanja.

"On bi bio dobro rješenje", kaže Softić.

S njim se slaže i Sadik Ahmetović (Nezavisni blok), član Komisije. Ističe da se više ne može čekati i da Komisija mora imati predsjedavajućeg.

"Ja ću podržati Rodića", kategoričan je Ahmetović.

I član Komisije Damir Bećirović iz DF-a je za Rodića.

"Ako bude predložen za predsjedavajućeg, podržaću ga" kaže on.

SDS-ov član Komisije Darko Babalj najavljuje da će Rodića predložiti za člana Komisije.

"Danas ću to uraditi na sjednici Doma naroda", kaže Babalj.

Sam Rodić ističe za "Nezavisne" da o tome niko s njim nije razgovarao, te da prvi put čuje da će biti predložen kao član Komisije ispred opozicije.

"Ne znam ništa o tome. Vidjećemo kako će se sve to odvijati. Ozbiljan sam i odgovoran čovjek. Već sam u mnogo komisija. Međutim, problem je i to što se oba kolegija još nisu usaglasila o prihvatanju ostavki poslanika SNSD-a na članstva u komisijama. Što se tiče ove komisije, to je jedna posebna odgovornost, posebno u svjetlu svega što se dešava", kazao je Rodić.

Mirsad Mešić (SDP BiH), član Komisije, ističe da ispred Doma naroda Sredoja Novića (SNSD) u Komisiji može zamijeniti Rodić, ali da on ne može biti predsjedavajući zbog toga što ne dolazi iz najveće opozicione partije.

"Najveća opoziciona partija nakon SNSD-a u parlamentu BiH je DF. Glasao sam za Špirića zato što smatram da je to fer i korektno jer dolazi iz najveće opozicione partije. Sada, kad je Špirić smijenjen, jedino mogu podržati Damira Bećirovića iz DF-a", kazao je Mešić.

Softić objašnjava da prvo treba smijeniti Novića kako bi Rodić mogao biti imenovan umjesto njega.

"To može samo ako neko iz srpskog kluba u Domu naroda predloži Novićevu smjenu", objašnjava Softić.

Ističe da će danas na Kolegiju Domu naroda BiH prije sjednice tog doma razgovarati sa svojim kolegom prvim zamjenikom predsjedavajućeg Komisije Barišom Čolakom, kada će biti zakazana sjednica Komisije na kojoj bi bila donesena odluka o imenovanju predsjedavajućeg.