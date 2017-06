SDA: Kad Dodik ima problem, on se obruši na Izetbegovića

SARAJEVO - Kada god ima vlastitih problema, kao što je to slučaj ovih dana sa utvrđivanjem porijekla novca, Milorad Dodik se po pravilu obruši na BiH, Stranku demokratske akcije i njenog lidera Bakira Izetbegovića, saopšteno je danas iz SDA.

Kako se navodi u saopštenju, SDA odbacuje sve njegove opservacije na tu temu kao najobičnije besmislice. Dodik dobro zna da je BiH sve stabilnija i jača, a on sve slabiji, do toga da je entitet koji predstavlja doveo do bankrota a on završio pod sankcijama međunarodne zajednice i na crnoj listi Stejt Departmenta.

Što se tiče njegovih izjava na račun lidera SDA one su produkt očigledne ljubomore. SDA je vodeća politička stranka u BiH a Bakir Izetbegović je lider koji je povukao ključne političke poteze kada su u pitanju deblokada evropskog puta BiH, deblokada NATO puta, ekonomske reforme i drugi pozitivni procesi u BiH, prenosi N1.

"Za razliku od Izetbegovića, Dodik je lider u negativnim procesima, u sijanju smutnje i proizvodnji nestabilnosti u BiH i regionu. Sve je više onih u svijetu koji smatraju da je, između ostalog i zbog ponašanja Milorada Dodika, entitet RS remetilački faktor na Balkanu", saopšteno je iz SDA.