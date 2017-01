SDA čeka na prijedloge HDZ-a

SARAJEVO - SDA od HDZ-a BiH očekuje konkretne prijedloge za rješavanje političkih pitanja od kojih pojedina dugo stoje i imaju posebnu osjetljivost za HDZ.

Ovo je juče za "Nezavisne" izjavio Halid Genjac, predsjednik Glavnog odbora SDA i jedan od ključnih ljudi ove stranke.

Naime, već danima traju nagađanja i spekulacije o tome da će visoke delegacije dvije partije sjesti za sto te, konačno, pokušati usaglasiti izmjene Izbornog zakona BiH, prevashodno načina provođenja presude "Sejdić i Finci".

Genjac ističe da su to, između ostalog, i pitanja izbora delegata u Dom naroda, statusa grada Mostara itd.

"Bio je jedan sastanak delegacija SDA i HDZ-a o svojevrsnoj inventuri pitanja o kojima moramo razgovarati, pa i o funkcioniranju parlamentarnih većina. Ali, nije bilo razgovora o mogućim kompletnim rješenjima i ne vjerujem da će ih u januaru biti", kaže Genjac.

On ponavlja kako SDA očekuje od HDZ-a da predloži rješenja za pitanja za koja je stranka Dragana Čovića "posebno zainteresirana".

"Naši raniji prijedlozi, posebno oni koji se tiču rješenja statusa grada Mostara, nisu prihvaćeni, sada očekujemo od HDZ-a njihove prijedloge. Ali, u te razgovore ćemo uključiti i predstavnike svih političkih stranaka. Jer proces želimo da vodimo maksimalno transparentno", poručuje Genjac.

S tim u vezi moguća je i najnovija inicijativa lidera HDZ-a BiH, koji bi ove sedmice trebalo da se susretu s liderima značajnijih političkih stranaka, upravo kako bi razgovarali o pitanjima izmjena Izbornog zakona BiH.

Čović će se, navodno, s predsjednicima političkih partija susresti u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, a najprije s Fahrudinom Radončićem, predsjednikom SBB-a. Posljednji sastanak održaće s Miloradom Dodikom, liderom SNSD-a.

Borjana Krišto, drugi čovjek HDZa i član Kolegija Predstavničkog doma parlamenta BiH, ističe kako ova stranka "čini sve da se dođe do određenih rješenja neophodnih za funkcioranje većine, a i same države".

"Zasad nemamo konsenzus, pokušavamo doći do izmjena Izbornog zakona koje bi doprinijele demokratizaciji, a i tome da jedan narod drugom ne može birati predstavnike. Učinićemo sve da do toga dođe do općih izbora", kazala je Krišto, koja je na pitanje da li će se očuvati ova državna većina, koja ima sve veće probleme, rekla kako vjeruje da hoće.

"Većina ima problema, i moramo se svi potruditi u tom kontekstu. Ima prostora da ona funkcionira, barem kada je riječ o nivou države", zaključila je ona.

U međuvremenu, Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, rekao je jučer da je pozvan na sastanak koalicionih partnera, koji će biti održan u srijedu u Sarajevu, u Predsjedništvu BiH. Potvrdio je da sastanak organizuje Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, a ne Dragan Čović, te da ne zna šta će biti na dnevnom redu, ali da će se odazvati sastanku.