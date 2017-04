SDA napada ime Republike Srpske

SARAJEVO, BANJALUKA - Stranka demokratske akcije (SDA) pripremila je apelaciju za osporavanje imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH, a koju će podnijeti najvjerovatnije u maju pred izbore 2018. godine, saznaju "Nezavisne".

Izvor "Nezavisnih" tvrdi da je to gotovo sigurno te da će SDA kompletnu kampanju bazirati na tome i na taj način pokušati povratiti povjerenje koje je poljuljano nakon dešavanja u vezi sa zahtjevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije.

"Odluku o tome donijelo je najuže rukovodstvo SDA i pred izbore će ga distribuirati kao stav cjelokupne stranke. Apelaciju će vjerovatno podnijeti Bakir Izetbegović kao član Predsjedništva BiH", ispričao je isti izvor, dodajući da bi cijela kampanja za opšte izbore 2018. godine mogla proteći u tom kontekstu jer im to odgovora s obzirom na to da se na ekonomskom planu i nemaju čime pohvaliti.

U SDA smo juče pokušali dobiti komentar na ovu temu, međutim tu informaciji nisu željeli ni potvrditi niti demantovati.

Ramiz Salkić, potpredsjednik RS i član Predsjedništva SDA, za "Nezavisne" nije želio govoriti na ovu temu niti na konkretno postavljeno pitanje šta on lično o tome misli, odnosno kolika je mogućnost da njegova stranka podnese apelaciju protiv imena Republike Srpske.

Njegov stranački šef Bakir Izetbegović, početkom februara, rekao je da je bilo ideja da se pokrene ocjena ustavnosti imena Republike Srpske, ali da se "sada" ne planira pokretati ta inicijativa.

Prema nezvaničnim informacijama, i u SDA su svjesni da ne postoji ni minimum šanse da se ukine ime Republike Srpske s obzirom na to da je ono navedeno baš u tom obliku i u Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali to ih neće spriječiti da to pitanje iskoriste kao predizbornu priču.

Podsjećanja radi, zbog isključivo bošnjačkih apelacija pred Ustavnim sudom BiH, Republici Srpskoj već su ukinuti zastava, grb, himna i 9. januar kao Dan Republike. Posljednja odluka Ustavnog suda, kada su preglasane srpske sudije u Ustavnom sudu BiH, odnosila se na 9. januar, međutim nakon referenduma u RS po tom pitanju i izmjena određenih zakona, taj datum i dalje će se proslavljati kao Dan Republike.