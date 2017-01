SDA očekuje dogovor s odmetnutom četvorkom

SARAJEVO - Iako Senad Šepić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, najavljuje formiranje novog kluba u ovom domu, njegov kolega iz SDA Amir Fazlić, koji je i predsjednik Kluba poslanika ove strane u Predstavničkom domu, vjeruje i nada se da do toga neće doći.

"To su naše kolege, oni su mnogo zaslužni za sve dobro u stranci, ali i u BiH. Oni su veliki borci za SDA i BiH. Vjerujem i iskreno se nadam da će ostati zajedno s nama u Klubu SDA. Radna grupa pregovara s njima. Posljednjih dana, zbog vremenskih nepogoda, nisam bio u situaciji da se vidim i razgovaram s njima, ali se nadam rješenju", rekao je Fazlić.

On ističe da će, kako god bilo, četvorica njegovih kolega uvijek dići ruku za interese BiH, bili u Klubu SDA ili u nekom drugom.

Senad Šepić, koji je sa još trojicom kolega napustio Klub SDA u Predstavničkom domu parlamenta BiH, najavio je formiranje novog kluba uprkos prijetnjama rukovodstva stranke koju vodi Bakir Izetbegović.

"Ukoliko iz aktuelnog rukovodstva nastave slati prijetnje, ucjene, uvrede, konstrukcije, a ne uvažavanje želja da se rad stranke poboljša, naravno da ćemo formirati novi klub u parlamentu BiH i to ubrzo", istakao je Šepić i poručio da se ne plaši prijetnji.

Tvrdi da se sve to može odraziti na formiranje parlamentarne većine tako što će uozbiljiti buduće procese i rad Vijeća ministara.

On kaže da ne zna da li će njihov status biti riješen u SDA.

"Sudeći prema dosadašnjem odnosu aktuelnog predsjednika (Izetbegovića) i rukovodstva, nisam optimista da oni mogu i znaju to riješiti. Ali, bez obzira na to, nastaviću zagovarati drugačiju i bolju politiku, koja treba našem narodu i državi. Ako to nekome smeta, neka uradi šta misli da treba", poručio je Šepić.

Prema njegovim riječima, rukovodstvo SDA svojim potezima uopšte ne pokazuje volju da riješi sporna pitanja.

Pokušali smo da o ovom gorućem pitanju dobijemo stav i od vodećih ljudi u SDA, ali u toj stranci zasad nisu bili raspoloženi za komentar.