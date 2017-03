"SDS će djelovati tehnički, neće blokirati rad institucija BiH"

SARAJEVO - Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić izjavio je danas Srni da će nakon sjednice Kluba poslanika SDS-a u ponedjeljak uveče, 6. marta, biti poznato kako će poslanici te stranke djelovati u radu sjednice Predstavničkog doma, koja je najavljena za utorak, 7. mart.

Ova sjednica trebalo je da bude održana 16. februara, ali je odgođena za 7. mart, jer joj nisu prisustvovali poslanici iz Republike Srpske, osim Sadika Ahmetovića iz SDA.

"Imaćemo sjednicu Kluba SDS-a u ponedjeljak naveče i tada ćemo donositi odluku o svakom pitanju pojedinačno. Tamo gdje procijenimo da je to od interesa za Republiku Srpsku i srpski narod mi ćemo to podržati. Gdje budemo procijenili da to nije od interesa za Srpsku i srpski narod to nećemo podržati", pojasnio je Bojić.

On je istakao da postoji nekoliko pitanja koja su nesporno važna za Republiku Srpsku kao što je klirinški dug Rusije, sukcesija, pasoši.

"Takva pitanja imaće prioritet, a mnoga druga pitanja neće proći i nećemo im davati podršku. Sve političke partije u BiH, pa i SDS, izjasnile su se oko evropskih integracija, započeti su ti procesi i to je jedno od pitanja koje će kada je riječ o SDS-u imati prolaz", rekao je Bojić.

Prema njegovim riječima, SDS će djelovati tehnički i neće bojkovati rad institucija BiH.

"I dalje postoji parlamentarna većina. Radili smo u komisijama i nismo napustili parlament. Mi imamo svoj dio BiH, odnosno pola BiH pripada Republici Srpskoj i srpskom narodu i mi nećemo napustiti ono što pripada nama", istakao je Bojić i ponovio da predsjednik SDS-a Vukota Govedarica neće komunicirati sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, ali da će postojati komunikacija na drugom nivou.