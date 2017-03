SNSD: Mektić se ponaša kao učesnik u 'rijaliti šou'

ISTOČNO SARAJEVO - Potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković izjavio je da je "svima u Republici Srpskoj postalo krajnje mučno posmatrati i slušati Dragana Mektića i njegove očajničke pokušaje da, u korist Sarajeva, nanese štetu i oslabi dobre i bratske odnose između Srpske i Srbije".

Vidaković je dodao da je "to i očekivano od nekoga ko sa ponosom ističe da je predstavnik BiH".

"Srbija i premijer Aleksandar Vučić, kao i Republika Srpska svakako žele dobre odnose i saradnju sa BiH, ali u onoj mjeri u kojoj se u BiH poštuje Republika Srpska. I to se neće mijenjati, bez obzira na to koliko to smeta Mektiću i njegovim sarajevskim partnerima", poručio je Vidaković.

Komentarišući ponašanje i medijske istupe ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragana Mektića, Vidaković je rekao Srni da je "sramota da se jedan ministar ponaša kao učesnik u 'rijaliti šou'".

"Moramo se uozbiljiti i prepoznati da je veoma značajno što je premijer Vučić iskoristio priliku i posjetio Istočno Sarajevo i Administrativni centar Vlade u ovom dijelu Republike Srpske, kao i to što su se na dnevnom redu sastanka našle i teme koje su od životnog značaja ne samo za građane ove regije, nego i čitave Republike Srpske", zaključio je Vidaković.