SNSD i SDS sve bliži dogovoru u Srebrenici

SREBRENICA - Srpske političke partije u Srebrenici, prije svih SDS i SNSD, započele su juče razgovore s ciljem da ponovo dogovore većinu koja je pukla prije tri mjeseca.

"Razgovara se na svim nivoima i blizu smo dogovora. Moje mišljenje je da sve treba uključiti u većinu srazmjerno rezultatu koji je postigao na izborima i da se bavimo stvarima koje će donijeti neki napredak", rekao je Momčilo Cvjetinović, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a, dodajući da je suludo pričati o politici, većini ili bilo čemu drugom u situaciji kada se samo pet đaka srpske nacionalnosti upisalo u osnovnu školu u koju je nekada išlo hiljadu djece.

Osim razgovora SDS-a i SNSD-a, koji će biti nastavljeni u subotu, kada se može i očekivati konačni dogovor, ove partije u međuvremenu razgovore vode i s odbornicima SDA, a kako će konačno izgledati većina znaće se već sljedeće sedmice.

"Vidjećemo šta će biti od svega toga. Mi pristajemo na saradnju, ali ne želimo tu većinu da pravimo s odbornicima PDP-a i NDP-a jer su u prethodnom periodu izigrali dogovore i pokazali da se u njih ne može pouzdati", rekao je Radomir Pavlović, predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a.

Podsjećanja radi, srpske partije u Srebrenici prvobitno su postigle dogovor o zajedničkom djelovanju u Skupštini opštine, međutim to je bilo kratkog daha s obzirom na to da je na sjednici u aprilu formirana nova većina, koju su činili odbornici SDS-a, dio odbornika SDA, odbornici PDP-a, SRS-a, jedan odbornik SDP-a i Pokreta za preokret. Ta nova većina izabrala je i novo rukovodstvo Skupštine opštine, međutim te odluke Vlada RS je kasnije stavila van snage jer je to zasjedanje Skupštine opštine Srebrenica vodila neovlaštena osoba.