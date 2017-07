Samo vlada Srbije ispunila obećanja prema Srebrenici

SREBRENICA - Vlada Srbije jedina je u potpunosti uplatila obećani novac Srebrenici, dok Vlada RS treba da izmiri dio duga, a Savjet ministara BiH čitav iznos od dva miliona konvertibilnih maraka, piše "Blic".

Nakon što su se na Investicionoj konferenciji za Srebrenicu, koja je održana u novembru 2015. obavezali da će za razvoj infrastrukture u toj opštini obezbjediti dva miliona KM (oko milion evra), izvršna vlast na nivou BiH to još nije ispoštovala.



Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović, tokom nedavnog susreta sa načelnikom opštine, Mladenom Grujičićem, obećao je da bi novac mogao da stigne do kraja godine.



"Uradiću što mogu da ova sredstva u što skorije vrijeme stignu u ovu opštinu", rekao je Šarović.



Načelnik Grujičić kaže za “EuroBlic” da će opština u narednom periodu razmotriti i predložiti projekte koji bi bili finansirani od novca koji bi trebalo da stigne od Savjeta ministara BiH.



"Imamo dosta investitora koji su se javili da bi pokretali nešto u Srebrenici, ali i oni očekuju podršku opštine i u tom smislu bi nam bio neophodan novac kako bismo mogli da adaptiramo postojeće hale koje su u nadležnosti opštine ili da izgradimo neku novu. To bi bilo prioritetno da se uradi, da investitor ima gdje da dođe", kaže Grujičić.



Kada je u pitanju novac koji je obezbjedila Vlada Srbije od pet miliona evra, dio je iskorišćen kao pomoć budžetu, a ostatak za infrastrukturne projekte.



"Napreduju radovi na izgradnji vrtića koji bi trebalo da bude otvoren u septembru. Sanirali smo već staru školu u Skelanima. Uskoro treba da se radi trotoar u Srebrenici i Skelanima, kao i sanacija kompleksa igrališta kod srednje i osnovne škole. Radićemo i liftove u sedam zgrada, a ako ostane još novca, asfaltirati još neke lokalne puteve", kaže Grujičić.



Na Investicionoj konferenciji koja je održana prije godinu i po, predsjednik RS, Milorad Dodik, obećao je ulaganje u Srebrenicu u iznosu od milion i po evra, od čega je veći dio izmiren.



Pomoć Srebrenici najavile su u pojedine strane ambasade u BiH, poput SAD, Holandije, Turske, Norveške i Velike Britanije.



U javnom sektoru Srebrenice do održavanja Investicione konferencije bilo je zaposleno oko 200 radnika, ali je poslije nje najavljeno da bi kroz realizaciju dogovorenih projekata moglo da se otvori još toliko novih radih mjesta.



Ministar uprave i lokalne samouprave RS, Lejla Rešić, posjetila je juče Srebrenicu i izjavila da očekuje da Skupština opštine u narednom periodu, umjesto stalnoj promjeni većine, bude posvećena razvojnim projektima i privlačenju investitora da bi građani živeli kvalitetnije.



Rešićeva je rekla da bi rad Skupštine opštine mogao biti normalizovan nakon što je uspostavljena većina, te ukazala da je u posljednje vrijeme u Srebrenici više puta mijenjana skupštinska većina.