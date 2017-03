Šarović: Dolazak Vučića - šamar kreatorima konflikata

SARAJEVO - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović ocijenio je da je najavljeni dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo hrabar i sjajan potez i, u suštini, šamar svima onima koji prizivaju konflikt.

"Onima koji su kreatori krize, to je njegov odgovor. Mislim da je to važna poruka za BiH. To je za mene najvažnije. Sve ostalo su sjene, a razgovaraće se o krizi", izjavio je Šarović za televiziju "N1".

On je istakao da ga brine stanje na zapadnom Balkanu, ali da svojim primjerom, stranke SDS i Saveza za promjene - daje doprinos da se kriza riješi, te da se spriječi eventualna eskalacija.

Na pitanje da li trenutna politička situacija koči napredak BiH u ostalim oblastima, Šarović je potvrdio da je evidentno da kriza traje i da nije "sve normalno".

"To ima uticaja na sva ministarstva. Naš cilj je da pokušamo raditi svoj posao i da ova politička pitanja i neslaganja u vezi sa revizijom presude pokušamo riješiti kroz institucije BiH. Mi imamo potpuno negativan stav o revizije i to je pitanje za institucije", smatra Šarović.

On je napomenuo da advokat Sakib Softić nije imao autorstvo da Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnese bošnjački zahtjev za reviziju presude protiv Srbije i da su o tome morale biti pitane institucije.