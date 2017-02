Šarović: Obilježavanje 1. marta za srpsku apsolutno neprihvatljivo

ISTOČNO SARAJEVO - Potpredsjednik Glavnog odbora SDS-a Mirko Šarović izjavio je Srni da je obilježavanje 1. marta kao takozvanog "dana nezavisnosti BiH", za Republiku Srpsku apsolutno neprihvatljivo.

"Veoma su duboki razlozi za to i zbog toga 1. mart nema kapacitet da se obilježava da cijeloj teritoriji BiH, kao što se to sve vrijeme pokušava da nametne iz političkog Sarajeva i bošnjačkih političkih stranaka", rekao je Šarović.

On podsjeća da "BiH nema ni državne ni vjerske praznike regulisane zakonom na nivou institucija BiH, tako da svoja prava građani i vjernici crpe iz entitetskih zakona".

Ti praznici, ističe on, nisu dejtonska kategorija i entitetskim vlastima prepušteno je da urede to pitanje onako kako to njima odgovara.

"Prvi mart je praznik koji je svojim aktima proglasila Federacija BiH. Mi iz Republike Srpske ne možemo nikome zabraniti da slavi taj ili neki drugi datum, niti na to možemo da utičemo, ali, naravno, da to pravo tražimo i zadržavamo i za sebe", naveo je Šarović, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Prema njegovim riječima, suština je ako se određeno pitanje uređuje na entitetskom nivou, ono što je pravo jednog entiteta u svakom slučaju mora da bude i pravo drugog entiteta.