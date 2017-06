Savanović: Zapošljavanje moje supruge u Fondu nije bilo nezakonito

BANJALUKA - Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da nije bilo ničega nezakonitog prilikom zapošljavanja njegove supruge u Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Srpske.

"Ne vidim ništa što bi bilo suprotno zakonskoj regulativi, jer je moja supruga žrtvovala svoj neodređeni status koji je imala u Opštinskom sudu u Mrkonjić Gradu za zapošljavanje na određeno vrijeme u ovom fondu", rekao je Srni Savanović, reagujući na optužbe koje je na njegov račun iznio narodni poslanik Adam Šukalo.

Savanović tvrdi da u ovom slučaju nema nikakvog sukoba interesa, posebno jer taj fond nije u nadležnosti ministarstva kojim on rukovodi.

"Ne znam šta je motivisalo poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adama Šukala da to pitanje otvori, tim više što on nema kredibilitet u intelektualnom smislu da to govori, jer je on iz poznatih razloga došao na mjesto poslanika na ramenima DNS-a, a onda je otišao iz DNS-a na kompenzaciji, a zatim otišao u PDP", navodi Savanović.

Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje moralnog kredibiliteta Adama Šukala kao poslanika.

"S druge strane, Šukalo se ne treba pozivati na Zakon o radu, jer je poznato da radnica koja radi kod njega u partiji nema uplaćene doprinose četiri do pet godina", dodao je Savanović.

Ministar Savanović je rekao da je njegova supruga radila u Opštinskom sudu u Mrkonjić Gradu na neodređeno vrijeme sa radnim stažom od 38 godina.

"S obzirom na posao koji ja radim i na putovanje na relaciji Banjaluka-Mrkonjić Grad, dogovorili smo se radi uvezivanja porodice i radi rješavanja same situacije u kojoj sam ja, da ona žrtvuje taj neodređeni status i da dođe na određeno u Fond za zaštitu životne sredine u Banjaluci", naveo je Savanović.

Šukalo, koji djeluje u poslaničkom Klubu PDP-a, podnio je nedavno Komisiji za sprečavanje sukoba interesa prijavu protiv ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenka Savanovića, za koga tvrdi da je došao u sukob interesa jer je bez konkursa zaposlio svoju suprugu u Fondu za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Srpske.