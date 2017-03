Šef predstavništva RS u Moskvi: Rusija podržava dejtonsku BiH

MOSKVA - Šef Predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović izjavio je da je stav Ruske Federacije, kada je riječ o BiH, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma na čemu uvijek insistiraju zvaničnici ove države.

Perović je, u intervjuu za Srnu, naglasio da Rusija podržava Republiku Srpsku jer zna da se Srpska ne bavi nikakvim ekstremizmom, prati situaciju i osuđuju pritiske koji se vrše na Srpsku.

"Oni podržavaju dejtonsku BiH, ali da se poštuje slovo, a ne duh Dejtona. Podržali su i referendum o Danu Republike jer su shvatili šta je pravi razlog referenduma. Na Zapadu je prikazivano da je riječ o secesiji, da se ruši Dejton, što nije bilo tačno", rekao je Perović.

On je konstatovao da predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin podržava Republiku Srpsku, ali nikada na štetu druga dva konstitutivna naroda u BiH.

Perović smatra da su veoma značajni i sastanci predsjednika Srpske Milorada Dodika sa Putinom.

"Sastaju se jednom ili više puta u toku godine. To je značajno, s obzirom na to da Dodik nije predsjednik suverene države. Ti sastanci su uvijek konkretni i Putin je uvijek u temi i upoznat je sa ekonomskim i političkim pitanjima", istakao je Perović.

On je dodao da Rusija osuđuje američke sankcije prema Dodiku, uvedene kao rezultat miješanja u unutrašnja pitanja.

"Politički ga ne mogu skloniti. Kriminal mu nisu našli, a onda su našli kao razlog nepoštovanje odluka Ustavnog suda, što je mješanje u unutrašnja pitanja", izjavio je Perović.

Kada je riječ o stavu ruske javnosti prema novoj američkoj administraciji, Perović je rekao da su očekivanja porasla, jer postoje poruke da su razgovori mogući, ali da još nije došlo do suštinske promjene.

"Rusija je uvijek bila konstruktivna za saradnju, ali nije imala sa kim da razgovara. Još uvijek u tim starim strukturama SAD nije došlo do suštinske promjene i za to treba vremena. Realnost je da postoji birokratija, da se treba razgovarati i proći određeni put da bi se stvari promijenile", ocijenio je Perović.

Govoreći o radu Predstavništva Republike Srpske u Moskvi, Perović je naveo da postoji više planova da saradnja Rusije i Srpske bude unaprijeđena u oblasti ekonomije, turizma, ali i kulture.

"Planiramo organizovanje manifestacije koja bi u Srpskoj predstavila Sankt Peterburg. Napravili bismo dane kulture ne samo u Banjaluci, već i u Bijeljini i Trebinju. Možemo dobiti fantastične stvari, poput kinematografije `Lenfilma`, a predstavili bi i slikarstvo, balet, muziku", istakao je Perović.

On je najavio da bi ovu manifestaciju trebalo da otvori gubernator Sankt Peterburga Georgij Sergejevič Poltavčenko, koji planira da krajem aprila ponovo posjeti Srpsku.

Perović je rekao da je planirano da u oktobru u Banjaluci bude održan kongres slovenskih država na kojem bi bili predstavljeni turistički potencijali, ali i festival slovenskih kuhinja na kojem bi bili ponuđeni gastronomski specijaliteti država poput Poljske, Bugarske, Srbije, Slovenije i drugih.

"U organizaciju bi uključili i Rusku pravoslavnu crkvu i Srpsku pravoslavnu crkvu. Ideja je da se napravi manastirska kuhinja - da se vidi kakva je ta kuhinja. Smatram da ćemo do oktobra to uspjeti organizovati. To bi bila jedna velika promocija Republike Srpske", kaže Perović.

On je konstatovao da Srpska ima veliku šansu da sa Rusijom sarađuje u oblasti turizma, ali da je problem nepostojanje avio-leta do Banjaluke.

"Pokušavamo sa nekim kompanijama da dogovorimo uvođenje čarter leta koji bi kasnije postao češći. Nije lako to realizovati, ali se nadam da hoćemo. Pritom, treba uložiti i u banjalučki aerodrom. Razgovarao sam sa gradonačelnikom Jekaterinburga, glavnog grada Urala, i pozvao sam ga u goste. Vjerovatno će u martu doći i zainteresovan je za saradnju sa Banjalukom, Srpskom i želi da obiđe naše manastire", rekao je Perović.

Šef Predstavništva Republike Srpske ocijenio je da ima velike šanse i za unapređenje ekonomske saradnje, ali da Srpska mora ispuniti određene standarde i procedure.

"Nižnji Novgorod je veliki industrijski centar sa kojim su već razvijeni odnosi, zatim radimo da uspostavimo dobre odnose i sa Jekaterinburgom, sa Sankt Peterburgom, ali Predstavništvo ne može prodavati proizvode. Naša uloga je da ostvarimo kontakte, a privrednici sami neka prodaju proizvode", navodi Perović.

On je potvrdio da je Sankt Peterburg ponudio tri lokacije za promociju proizvoda iz Republike Srpske.

"Mislili su da otvorimo nešto kao supermarket sa našim proizvodima, ali to je teško jer treba svaki proizvod sertifikovati. Dogovorili smo se da to bude manjeg obima i demonstrativnog karaktera. Ne bismo plaćali rentu, već samo režije", istakao je Perović.

On je rekao da Predstavništvo ima veliku podršku Ministarstva za ekonomnske odnose i regionalnu saradnju i resornog ministra Zlatana Klokića, ali i dobru saradnju sa Ambasadom Srbije u Moskvi koja je uvijek otvorena za bilo koju vrstu pomoći.