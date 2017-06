Šefovima nove limuzine, a vojska jede konzerve

SARAJEVO - Ministar odbrane BiH Marina Pendeš i njeni zamjenici Boris Jerinić i Sead Jusić uskoro će se voziti u novim službenim limuzinama, koje će biti plaćene sredstvima poreskih obveznika s oko 200.000 KM.

Prema saznanjima "Nezavisnih", tender za nabavku vozila već je raspisan, a 4. jula komisija MO BiH odlučiće kojem će isporučiocu povjeriti posao nabavke novih vozila.

Podsjećamo da je loša situaciju u samom sistemu odbrane, te da se vojska hrani loše, jednolično, i to najviše konzerviranom hranom.

Boris Jerinić potvrdio je za "Nezavisne" da vozila uskoro stižu. No, on kaže da je sve urađeno u skladu sa zakonom i već utvrđenim Pravilnikom Vijeća ministara BiH.

"Tačno je da se radi o vozilima za ministra i dva zamjenika, a po odluci koju je ranije usvojio Savjet ministara. Za vozilo za ministricu Pendeš planirano je najviše 100.000 KM, a za zamjenike najviše po 50.000 KM", pojašnjava Jerinić. Na pitanje zašto uopće nova vozila i zašto ovako skupa, odgovorio je da je stara trebalo da zamijene još prije dvije godine.

"Nismo to uradili tada, sada smo planirali za ovu godinu. Moje je vozilo prešlo oko 350.000 kilometara, dakle to su vozila nabavljena 2011. i već im je šesta godina", kaže Jerinić.

Nije, međutim, mogao da odgovori koja vrsta vozila je u pitanju, navodeći da se u to ne miješa, niti ga to zanima, te da će cijeli proces biti javan i transparentan. No, po svemu sudeći, on i kolega Jusić mogli bi da dobiju nove pasate, a ministrica Pendeš audi A4 ili A6, što je već postalo stvar prestiža u institucijama BiH.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH 2013. godine donijelo je Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih motornih vozila u državnim institucijama, po kojem je, primjera radi, ministrima dopušteno da kupuju vozila do 100.000 KM, a zamjenicima do 50.000 KM, što je samo po sebi (zbog određenih maksimalnih cijena) za javnost i nevladin sektor više nego sporna odluka. S tim u vezi, po ovom pravilniku, ni Pendeševa ni zamjenici sam zakon nisu prekršili. No, i u ovom slučaju postavlja se pitanje etičnosti odluka bh. političara.

Vozila u OS BiH starija od 27 godina

Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović smatra da Ministarstvo odbrane BiH pod hitno mora da riješi neka statusna pitanja vojnika i podoficira kako bi se spriječio njihov odlazak iz vojne službe, a posebno ga brine problem u vezi s ishranom profesionalnih vojnih lica, za koji upozorava da je na granici kolektivnog kršenja ljudskih prava.

"Situacija u vezi s ishranom profesionalnih vojnih lica jako je loša jer sistem javnih nabavki ne funkcioniše", rekao je Šiljegović, ističući da rješenje ovog problema podrazumijeva niz aktivnosti više institucija, u prvom redu Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH.

Šiljegović navodi da na pojedinim lokacijama profesionalna vojna lica i po 10 dana dobijaju konzervisanu hranu.

On je upozorio da postoje lokacije na kojima se radi s opasnim materijama, a na kojima uopšte nema mliječnih proizvoda, iako po zakonu ljudi koji rade s tim materijama treba redovno u ishrani da dobijaju mlijeko.

Parlamentarni vojni povjerenik u izvještaju za prošlu godinu ukazao je i na problem starih i istrošenih vojnih vozila u Oružanim snagama BiH, koja se upotrebljavaju u javnom saobraćaju i predstavljaju opasnost za sve.

"Vozila su prosječno starija od 27 godina, i bez obzira što dobijaju papire da su tehnički ispravna - dovode u pitanje bezbjednost u saobraćaju", istakao je on.

Uz problem ishrane pripadnika Oružanih snaga BiH dio izvještaja parlamentarnog vojnog povjerenika za 2016. godinu posvećen je i problemu nedostatka uniformi.

"Osim što je vidljiva starost uniformi koje nose pojedina profesionalna vojna lica, problem je što je Ministarstvo odbrane nabavilo prevelike uniforme, što je nelogično, jer je za svako profesionalno vojno lice u elektronskim bazama podataka naveden i konfekcijski broj", istakao je Šiljegović.

Pored toga, i dalje je prisutan problem sa čizmama i veličinama u kojima se isporučuju, pa su profesionalna vojna lica prinuđena da ih kupuju sopstvenim sredstvima.

Prema njegovim riječima, problemi s ishranom, te nabavkom uniformi i čizama nastavljeni su i u 2017. godini.