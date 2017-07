Šepić: Bavićemo se životnim problemima, a ne etničkim tenzijama

Senad Šepić, nezavisni poslanik u parlamentu BiH i nekadašnji potpredsjednik SDA, nakon velike medijske bure i turbulentnog perioda kroz koji je prošao, za 10. septembar najavljuje osnivanje novog, dugo najavljivanog političkog projekta.

U pisanom intervjuu za "Nezavisne" Šepić izražava uvjerenje u uspjeh na općim izborima 2018, poručujući da je umjesto politika svađe i problema konačno došlo vrijeme za politike koje nude rješenja i motiviraju.

NN: Evo, nakon više mjeseci dogovora i terenskih aktivnosti za 10. septembar najavili ste osnivanje novog političkog subjekta, koji će se zvati Narodni nezavisni blok Pokret za Evropu. I odmah u startu uslijedile su kritike pojedinih ljevičarskih aktivista kako je riječ o još jednoj u nizu stranaka desnog centra, nastaloj na recidivima istih ili sličnih pokreta.

ŠEPIĆ: Mi ulazimo u arenu kao novi politički projekat svjesni kritika, dobronamjernih i zlonamjernih, podmetanja, medijskih spinova, konstrukcija itd. Mi smo predstavili Platformu za oslobađanje i pokretanje BiH, dali je transparentno na uvid građanima i 10. septembra smo zakazali osnivačku sjednicu Skupštine, na kojoj ćemo imati i program kao naš odgovor na postojeće stanje. Novi politički projekat neće biti nikakav recidiv, naprotiv mi ćemo na novim osnovama, s pretežno novim sposobnim ljudima, ponuditi mogućnost da se politika vrati građanima. Ljudi na terenu, a to sam i te kako osjetio susrećući se s njima, žele drugačiji, pošteniji i transparentniji način političkog djelovanja. Žele odbaciti strah i žele se okrenuti budućnosti. Kritika će biti i dalje, ali mi ćemo se okrenuti radu i vjerujemo u naš uspjeh.

NN: Javnost i dalje identificira aktivnosti ovog projekta sa djelovanjem nezavisnih načelnika, pa i Vašim parlamentarnim radom usmjerenim na evropske integracije. Možete li objasniti sličnosti i razlike? Da li će sada svi ovi "projekti" biti utopljeni u novu stranku?

ŠEPIĆ: Svakako su nezavisni načelnici na proteklim izborima pokazali u kom pravcu građani žele promjene. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je jedan od nosilaca naše ideje, on je i zamjenik predsjednika Inicijativnog odbora za osnivanje političkog projekta, i mi ćemo zajedno djelovati u Nezavisnom bloku. Mi jesmo usmjerni i na unutrašnji dogovor u zemlji i na evropske integracije. Ideje ćemo svakako skupiti u naš program, koji ćemo ponuditi građanima. Cilj nam je razbiti postojeću matricu političkog djelovanja u kojoj su aktuelni politički lideri privatizirali i institucije i stranke da bi suvereno vladali bez napretka za zemlju i njene narode i građane. Naš politički projekat će se razlikovati od postojećeg političkog establišmenta tako što ćemo se baviti životnim problemima građana, a ne stalno generiranim etničkim tenzijama i privatnim obračunima. Mi želimo evropske vrijednosti uvesti u naš sistem, ne deklarativno, nego suštinski, a te vrijednosti su dobre kako za lokalni tako i za entitetski i državni nivo vlasti.

NN: Možete li otkriti, bez navođenja imena, iz kojih će vam se sve partija ljudi priključiti?

ŠEPIĆ: Nama se priključuju ljudi iz čitave BiH. Iz Banjaluke, na primjer, javljaju se ljudi svih nacionalnosti koji žele da učestvuju u Nezavisnom bloku, i uskoro dolazim tamo, zato što prepoznaju da mi ne želimo konflikte, strah i nametanje rješenja. Nama je cilj ravnomjerno razvijati i Bijeljinu i moj Cazin, i Livno i Goražde, i Brčko i Neum... Iskreno, iz većine stranaka nam se javljaju ljudi i na tome smo im zahvalni. Naš kriterij za odabir kandidata, s druge strane, biće sposobnost i rezultat tih ljudi po tome želimo da se razlikujemo od postojećih stranaka i njihovog načina razmišljanja. Prednost će svakako imati novi ljudi, ljudi koji dosada nisu imali šansu.

NN: Javnost je dobro upoznata s Vašim personalnim sukobom s liderom SDA, koji je godinama bio Vaš stranački šef. Uzmemo li u obzir činjenicu da je SDA partija s vjerovatno i dalje najjačom infrastrukturom i stranačkom mašinerijom u BiH, postoje mišljenja da će sada protiv Vas i Vaše partije biti pokrenut "specijalni rat", s ciljem Vaše diskreditacije.

ŠEPIĆ: To već uveliko rade, manipulišu, podmeću, izmišljaju... Problem je što to rade mediji koje direktno finansira ili Turska zbog Bakira Izetbegovića, ili Izetbegović lično, ili Izetbegovićevi poltroni, ali javnost zna ko su ti mediji i znaju njihove motive. Ja ih se ne bojim. Neka oni podmeću, a ja ću, kao i dosad, raditi na tome kako pokrenuti ovu zemlju, kako da imamo bolju ekonomiju, više zaposlenih, bolje škole i bolnice, bolje ceste i infrastrukturu. To će biti naš fokus. Poltronski mediji će propasti.

NN: Ša očekujete na izborima 2018? Najavili ste da ćete imate kandidate na svim listama, a Vi ćete biti kandidat za Predsjedništvo BiH?

ŠEPIĆ: Da, imat ćemo kandidate za sve nivoe vlasti na opštim izborima. Očekujemo da narod prepozna da politika može biti drugačija, da se može dogovoriti u ovoj zemlji oko bitnih stvari, da niko ne treba da se boji za svoju egzistenciju, da se može stabilno poslovati itd. Vjerujemo u uspjeh na izborima, svakako. Ko će biti kandidat za koju poziciju, to ćemo svakako transparentno raspraviti i donijeti odluku u okvirima našeg novog projekta. Da, postoji prijedlog i ideja da ja kao inicijator nove političke ideje budem kandidat za Predsjedništvo BiH, ali ćemo na vrijeme i o tome donijeti odluku.

NN: Svih 11 tačaka vaše političke platforme u teoriji izgleda primamljivo, međutim, kako je moguće većinu tih pitanja provesti u praksi u društvu koje je raslojeno, podijeljeno po svim osnovama i, nažalost, zadojeno mržnjom?

ŠEPIĆ: Moramo pokušati. Alternativa je odlazak ljudi. Alternativa je propast ekonomije. Alternativa je strah. Alternativa je ostanak Dodika, Čovića i Izetbegovića. Bojim se da bi to značilo stagnaciju i dalje raslojavanje društva, kako navodite. Moramo pokrenuti BiH na novim osnovama, unutrašnjem dogovoru i zajedničkim ciljevima, poput EU. Mi smo uvjereni da svih 11 tačaka možemo provesti, i to ćemo i učiniti nakon izbora 2018. godine.

Nemamo rezervni plan

NN: Kako računate na uspjeh, vjerovatno morate imati i rezervi plan u slučaju nauspjeha na izborima?

ŠEPIĆ: Mi nemamo rezervni plan. Naš plan je da uspijemo.