Sjednica Predstavničkog Doma Parlamenta BiH bez poslanika iz RS

SARAJEVO - Sjednica Predstavničkog Doma Parlamenta BiH zakazana je za sutra i pored protivljenja stranaka iz RS koje smatraju da nema uslova da se sjednica održi obzirom da Bakir Izetbegović lider SDA, zajedno sa nevladinim sektorom pokušava protivustavno da progura reviziju tužbe BiH protiv Srbije.

Na samoj sjednici proširenog kolegija bilo je burno obzirom da je pet poslanika bilo protiv održavanja sjednice, tri za i jedan je bio suzdražan. Kako saznaju „Nezavisne“ suzdržan je bio Nikola Lovrinić iz HDZ-a koji je danas izbjegao novinare, ali je i tražio stanku tokom sjednice proširenog kolegija kako bi se sa viskoim dužnosnicima HDZ BiH konsultovao kako glasati. Nakon toga je odlučio biti suzdržan.

Aleksandra Pandurević šef kluba poslanika SDS-a kazala je danas da SDS neće učestvovati na sjednici ali da ne napušta institucije BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH nego traži da se svi urazume i počnu raditi ono što im je posao.

Kazala je kako se Bakir Izetbegović uhvatio u „vrzino kolo“ i nepopušta, te da uz nezgodnu poziciju može dovesti i Federaciju BiH jer onda neće biti 100.000 najavljenih radnih mjesta nego će u Federaciji BiH 200.000 ljudi ostati bez posla jer neće biti infrastukturnih projekata.

Džaferović: Ne postoji ustavna kriza BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik DŽaferović rekao je da je Prošireni kolegijum ovog doma odlučio da se održi sjednica Doma, koja je zakazana za sutra.

"To nije ni odluka Kolegija, to je odluka orijentacionog radnog plana ovoga doma, koji ima kalendar aktivnosti i ova sjednica je, u skladu sa kalendarom aktivnosti i zakazana. Ona je u skladu sa Poslovnikom, sa Ustavom BiH", izjavio je DŽaferović novinarima nakon sjednice Proširenog kolegijuma Predstavničkog doma.

Prema njegovim riječima, Prošireni kolegijum nije podržao zahtjev zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Mladena Bosića da sutrašnja sjednica bude prolongirana.

"Prema tome, sjednica Predstavničkog doma ide po planu, onako kako je to navedeno u pozivu", dodao je DŽaferović i pozvao sve poslanike, ali i sve zvaničnike u BiH da, kako kaže, striktno poštuju Ustav BiH i Poslovnik o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

DŽaferović kaže da ukoliko se svi budu pridržavali Ustava i Poslovnika, sutrašnja sjednica Predstavničkog doma ne može biti dovedena u pitanje.

On je negirao da postoji ustavna kriza BiH i da se Predsjedništvu BiH oduzimaju ingerencije, dodajući da je pravo BiH da, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, traži reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu.

"Niko ne treba da tu stvar uslovljava", naglasio je DŽaferović navodeći da neće BiH prosuđivati da li je zahtjev, ako bude podnesen, opravdan ili ne, nego Međunarodni sud pravde.

"Zašto se neko ustručava da to prepusti Međunarodnom sudu pravde? Neka odluči Međunarodni sud pravde, ukoliko do toga dođe. Do tada pozivam sve da poštujemo Ustav, zakon, Poslovnik i da omogućimo institucijama BiH da rade svoj posao", kaže DŽaferović.

Bosićev zahtjev da se odgodi sjednica Predstavničkog doma podržali su predstavnici stranaka iz Republike Srpske, suzdržan je bio predstavnik HDZ-a, dok su predstavnici ostalih stranaka iz Federacije BiH bili protiv.

